Næstved måtte kæmpe for fuldt udbytte

Sydsjællændernes nye svenske førstemand var ellers overbevisende og hentede to sikre sejre i lørdagens hjemmekamp mod Viby. Den anden kom dog ikke til at tælle, da den tjekkiske debutant Tomás Koldás leverede den afgørende sejr til 5-0.

Inden de to sidste kampe var stillingen i holdmatchen 3-3, og et pointtab allerede i 2. spillerunde var bestemt ikke hvad sportschef Jeppe Spottog havde forestillet sig.

Målet for premiere-weekenden var to sikre sejre og seks point, og det lykkedes da også lige akkurat at få fuldt udbytte af de to kampe.

- Jeg er glad for at få muligheden for at spille i Bordtennisligaen og endnu mere glad for at vinde mine tre kampe, siger Radim Bako.