Næstved lukker op for sponsorer og sæsonkortholdere

Der er meldt ud, at man nu må lukke op til 500 mennesker ind til en fodboldkamp i superligaen og 1. division. For Næstveds vedkommende betyder det, at man atter kan byde sæsonkortholdere og sponsorer velkommen til hjemmekampe. Første mulighed bliver lørdagens kamp mod Vendsyssel.

Meldingen om op til 500 mennesker til kampe i superligaen og 1. division er ikke gået ubemærket hen hos klubbens fans, der ikke lige har sæsonkort, men for nuværende kan Peter Nielsen ikke gøre så meget for den gruppe fans.

- Vi ville som sagt sindssygt gerne lukke flere folk ind til vores hjemmekampe, men vi kan ikke gøre så meget for dem, der ikke har sæsonkort og gerne vil ind og se vores kampe. Der er mange, der har spurgt, om det er muligt at købe et sæsonkort for resten af sæsonen, men vi ønsker ikke at forfordele nogen, så den mulighed har vi desværre ikke set os i stand til at bruge, siger Peter Nielsen.