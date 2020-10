Der er nye holdkammerater til Alexander Schmitt og Ahmed Hassan. Næstved når op på at hente tre nye spillere til klubben på transfervinduets sidste dag. Tredje mand er finske Bakr Abdellaoui, der er lejet hos Östersunds i den bedste svenske række. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved lejer offensivspiller i Sverige

05. oktober 2020 Af Simon Ydesen

Næstved har haft travlt i de sidste timer af transfervinduets åbning. Mandag aften sikrede man sig en underskrift fra Bakr Abdellaoui, som Næstved lejer i Östersunds, der spiller i den bedste svenske række.

23-årige Bakr Abdellaoui kommer til Næstved med et spændende CV i bagagen. Han har tidligere repræsenteret klubber, som Getafe

- Det er en meget spændende spiller, som vi har sikret os her. Jeg forventer helt klart, at han bliver en profil både for os men i det hele taget i 2. division. Han har nogle kvaliteter, der bør forstærke os, siger Peter Dinesen om Bakr Abdellaoui.

- Han kan spille alle de fire forreste positioner, så det giver os både noget mere kvalitet og noget mere bredde, siger Peter Dinesen.

Når Næstved kan komme i nærheden af en spiller, der i sin tid blev hentet til Östersunds for at spille i den bedste svenske række, så skyldes det flere ting, men vigtigst af alt timing.

- Han mangler et sted at komme på græs, og vi mangler en type som ham.Nu har vi ham på leje frem til nytår, og så må vi se, om vi kan forlænge den aftale, siger Peter Dinesen.

Da Sjællandske er i kontakt med Næstved sportschef tirsdag aften er der et lille twist til lejeaftalen med Bakr Abdellaoui. Klubberne er enige og har sendte dokumenterne med underskrifter til de respektive forbund. Aftalen er godkendt fra det danske forbund, men det svenske forbund har ikke samme transferdeadline som i Danmark, så der var ingen medarbejdere til at ekspedere sagen mandag aften hos det svenske forbund.

- Det er naturligvis et lille usikkerhedsmoment, så med det forbehold, at noget er i uorden i Sverige, har vi aftalen på plads, men det danske forbund har godkendt aftalen, så det bør være en formalitet, at den også bliver godkendt i Sverige tirsdag morgen, forklarer Peter Dinesen.

Tirsdag vil der i det hele taget være flere nye ansigter med. Mandag fik midtbanespilleren Mathias Holm ophævet sin kontrakt i Esbjerg fB, og tirsdag træner han med i Næstved.

- Det er ved at være et stykke tid siden, jeg har set Mathias i aktion, så jeg glæder mig til at se, hvordan han ser ud nu. Jeg håber da, at det kan blive aktuelt med ham, men nu må vi se, siger sportschef Peter Dinesen, der faktisk har træner Mathias Holm, da han var U17-spiller i Næstved. Siden har Holm spillet i HB Køge og senest altså i Esbjerg.