Næstved har lejet Can Özkan resten af sæsonen i Bielefeld. Foto: Simon Ydesen

Næstved lejer i bundesligaklub

Sport Sjællandske - 05. oktober 2020 kl. 17:53 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Næstveds sportschef Peter Dinesen har flere gange i løbet af de seneste uger understreget overfor Sjællandske, at klubben var på udkig efter et par forstærkninger, inden transfervinduet lukker i. Det gør det, når mandag bliver til tirsdag, så nu er det med andre ord sidste chance, hvis man skal hente forstærkninger, der er på kontrakt i andre klubber.

I første omgang har Næstved været en tur på det tyske marked for at finde en forstærkning til en mildt sagt underbemandet midtbane.

Her har sportschef Peter Dinesen lejet 20-årige Can Özkan, der er på kontrakt i bundesligaklubben Bielefeld.

Can Özkan gør sig på den centrale midtbane, hvor han kan dække flere funktioner. Altså både defensivt og offensivt.

At en dansk 2. divisionsklub kan leje en spiller fra en tysk bundesligaklub er ikke hverdagskost, og Peter Dinesen har været på overarbejde for at sikre den tyske midtbanespiller.

- Da jeg første gang fik ham præsenteret, så tænkte jeg, at det var aldeles urealistisk, at vi kunne lande sådan en spiller, men nu er det altså blevet en realitet, og jeg glæder mig til at se, hvad vi kan få ud af Özkan, for han er en både ambitiøs og dygtig spiller, siger Peter Dinesen.

I første omgang var det urealistisk at leje den tyske midtbanemand, fordi lønrammen i Næstved ikke er helt den samme som i den nyoprykkde Bundesligaklub.

- Han får jo en løn i Tyskland, som vi ikke kan matche, men vi har haft en god dialog med hans agent og hans klub, og da han stadig var en mulighed på det her tidspunkt i vinduet, har vi fundet en løsning, som alle parter er tilfredse med, siger Peter Dinesen, der selvsagt har store forventninger til Can Özkan.

- Han er hentet til Næstved for at gå ind og spille med det samme. Det er der ingen tvivl om. Vi har været på udkig efter noget kvalitet, som kan styrke vores midtbane, og den tror jeg, vi har fået her, siger Peter Dinesen.

Selv er Can Özkan meget spændt på at trække i Næstved-trøjen.

- Jeg glæder mig til det her lejeophold. Jeg er kommet til Danmark for at spille, og det kan forhåbentlig udvikle mig til at blive en bedre spiller. Da jeg fik muligheden for at komme til Næstved, var jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige skridt for min karriere, siger Can Özkan til Sjællandske.

Spørgsmålet er, hvad de mange Næstved-fans skal forvente sig af Can Özkan? De samme Næstved-fans har taget Alexander Schmitt til sig som en fanfavorit, og hvis Can Özkan har samme niveau, er det med andre ord en markant forstærkning af de grønne.

- Jeg er en teknisk spiller, der gerne vil score mål, men jeg kan bidrage både offensivt og defensivt, så jeg kan udfylde flere roller på den centrale midtbane, forklarer Can Özkan.

Han er rejst tilbage til Tyskland for at pakke sine ting og forventes at være i Næstved til onsdagens træning. Umiddelbart er der altså håb om, at han kan spille allerede fredag mod Avarta.

- Jeg er i hvert fald fit og i god form, så det fysiske er på plads, siger Can Özkan.