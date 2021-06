Anders Clausen fik sin assistenttræner-debut hos Næstved Boldklub under Michael Hemmingsen fra 2017 til 2019. På billedet ses han tage afsked med klubben efter daværende periode. Foto: Næstved Boldklub

Send til din ven. X Artiklen: Næstved-legende scorer nyt job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved-legende scorer nyt job

Sport Sjællandske - 16. juni 2021 kl. 06:00 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

43-årige Anders Clausen har sat sin signatur på en aftale med FC Fredericia, der gør ham til assistent for cheftræner, Michael Hansen, de kommende to år.

Det oplyser fredericianerne i en pressemeddelelse.

Der har været rift om den »know-how« Clausen har erhvervet sig qua hans mange års erfaring som 1. divisionsspiller - en tid, der også gjorde eks-angriberen til den mest scorende nogensinde i selvsamme division.

- Jeg har i en lidt længere periode været i forhandlinger med Vendsyssel, men så kom Fredericia ind i billedet her i sidste uge. I torsdags var jeg så til møde med Michael og Stig (red. Michael Hansen, cheftræner og Stig Pedersen, direktør), hvor jeg fik set faciliteterne. Og nu er vi så allerede blevet enige. Så det er er gået ret hurtigt, lyder det fra Clausen.

Assistentrollen er ikke uvant for den tidligere Næstved-bomber, der fik sin assistenttræner-debut hos Næstved Boldklub under Michael Hemmingsen fra 2017 til 2019 og siden skiftede til FC Roskilde fra 2019 til 2020.

I sin aktive karriere spillede Anders Clausen for Køge BK, Silkeborg IF, SønderjyskE, Hvidovre, Vejle og Næstved.

Med skiftet skal Clausen og kæresten, Charlotte Lykke, med deres tvillinger på 22 måneder på ny rykke teltpælene op efter, at de sidste år flyttede fra Sjælland til Aalborg.

For at få lidt ro på bagsmækken var det derfor en klar præmis for en aftale med Fredericia, at den løb i mere end blot ét år, hvilket klubben altså har indvilliget i.

- Det ligger desværre for langt fra Aalborg, så vi skal til at finde et sted i Fredericia- og Vejleområdet nu, fortæller Clausen, der har et særdelses godt indtryk af sin nye klub:

- Jeg kender dem rigtig godt, da de har ligget i 1. division i 22 år. Det er, hvad jeg vil kalde en sund klub, uden udenlandske ejere, og hvor ambitionen i mange år har været, og stadig er, top seks, siger han.

Som ofte har assistenttrænere ambitioner om selv en dag at sidde i cheftrænerstolen. Det er dog for nuværende ikke de tanker, Anders Clausen render rundt med.

- Jeg har faktisk ikke ambitioner om selv at være cheftræner. Rollen som assistent passer mig ganske enkelt bedre. Jeg har ikke lyst være »bussemand«, som man også bliver nødt til at være som cheftræner. Der vil jeg hellere være spillernes mand. Så lige nu er mit fokus udelukkende på at blive en dygtig assistent. Men man ved selvfølgelig aldrig, lyder det fra Næstved-legenden.

Den tidligere assistent valgte selv at stoppe trænersamarbejdet med klubben et halvt år efter den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst og Alex Quaye overtog ejerskabet i klubben. Clausens følelser for Næstved er dog ikke svundet ind af den grund. Klubbens nye »skridt« er derfor heller ikke gået Clausens målnæse forbi.

- Det var en ærgerlig vej, klubben bevægede sig ned ad med det udenlandske ejerskab. Når en mand som mig selv, med så grønt hjerte siger fra, så er der noget galt. Så det gør mig virkelig glad at se, at klubben igen er i lokale hænder. Og jeg tror, det kan blive rigtig godt, med det nye trænerteam. Det bliver spændende at følge, lyder det.

Anders Clausen starter allerede onsdag i sit nye trænerjob.