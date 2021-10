Se billedserie Foto: Thomas Olsen 031021FODBOLD - NÆSTVED MOD FA2000 2.DIVISION Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Næstved kom tilbage på sejrssporet

Sport Sjællandske - 03. oktober 2021 Af John Ringstrøm

Efter nederlaget til Thisted FC måtte Næstved Boldklub for første gang i denne sæson afgive førstepladsen til Hillerød, som lørdag besejrede netop thyboerne med hele 5-1.

Men det var kun for en enkelt dag, for søndag tilbageerobrede sydsjællænderne duksepladsen med en 2-1-sejr over Frederiksberg-mandskabet FA 2000 i en dyst, der gav de 933 tilskuere god underholdning og spænding for pengene.

Det var "de grønnes" femte sejr af fem mulige på egen bane, som på ny nærmest er blevet et uindtageligt fort, selv om københavnerne - trænet af den tidligere Næstved-spiller Jesper "Købmand" Pedersen - gjorde deres for at bryde muren.

Gæsterne gik højt på hjemmeholdet og forsøgte med et godt pres, som allerede efter få minutter gav en god mulighed, da Mathias Høst blev rullet på værternes venstre back.

Værterne fandt dog hurtigt en rolig rytme og spillede sig gang på gang ud af FA's pres. Det så solidt ud defensivt i anfører Jesper Christiansens kamp nummer 200 for "de grønne", men der gik et lille sug igennem fanskarens maver, da Næstved-anføreren satte sig på græsset og lod sig skifte ud få minutter før pausen.

Bundrutinerede Lasse Nielsen kom på banen og var med til at stabilisere forsvaret, men gav også Næstved et ekstra våben på dødbolde.

Inden da var der dog sket ting og sager. Kort efter FA's åbningsmulighed lynede Frederik Christensen nemlig for hjemmeholdet i den anden ende efter formidabelt forarbejde af Mathias Holm og efterfølgende hjørnespark. Det var Christensens anden start i træk og også anden scoring i træk i den grønne trøje.

Mathias Holm havde også fået chancen fra start i Abdoulie Njai's skadesfravær, og Holm gjorde det fint i den times tid, han var på banen. Han burde dog nok selv have scoret i en situation, hvor han blev godt sat op af Ahmed Hassan, men FA-keeperen reddede i to omgange.

Der var generelt en del godt spil i 1. halvleg, hvor også Mathias Høst lyste op med nogle skarpe venstrebens-indlæg og -hjørnespark, men også Magnus Häuser var en arbejdshest centralt både duel- og spillemæssigt. Samtidig var han manden, der slog det skarpe hjørnespark til Frederik Christensens 1-0-hovedstød.

FA var bestemt ikke uden chancer og bare to minutter efter pausen måtte Næstved-keeper Nicklas Dannevang skubbe et nærgående forsøg fra gæsternes lille tekniker Lucas Simonsen til hjørnespark.

Det lignede til gengæld en afgørelse, da Ahmed Hassan gjorde det til 2-0 - igen på en glimrende omstilling af Mathias Holm, så umiddelbart så ud til at være i tvivl, om han skulle gå selv eller vælge af spille Hassan fri på midten. Han valgte heldigvis det sidste. Nøjagtig samme situation var Frederik Christensen i med cirka 10 minutter igen, hvor Mileta Rajovic var fri på midten, men her gik "Frede" selv og fik hjørnespark.

Men kort efter 2-0-målet kom gæsterne på tavlen og genskabte spændingen.

Det blev noget af en "indianerfight" i resten af opgøret, hvor Næstved nok havde mulighederne for et tredje mål, men enten var skarpheden ikke i skabet, eller også blev de stoppet af FA-spillere. Eksempelvis blev Christensen hægtet bagfra i et hurtigt kontra-angreb af gæsternes målscorer Lucas Lodberg, der reelt set burde have haft rødt kort.

Det samme kan man så sige om Næstveds indskiftede William Lenart, der også standsede en FA'er bagfra, men her var tempoet ikke lige så højt og chancen ikke lige så stor.

Med "grønne øjne" var det interessant at se nytilgangen Ertugrul Teksen på banen. Dansk-tyrkeren, der har haft problemer med at få sin spilletilladelse fra sin tyrkiske klub Konyaspor, kom ind med en halv time tilbage i stedet for Hassan, og Teksen fik vist et højt teknisk niveau og et godt venstreben. Den 21-årige Ishøj-dreng skal dog lige i form først, inden cheftræner Peter Bonde får det fulde potentiale ud af offensivspilleren.

For en sjælden gangs skyld var Næstveds og 2. divisions topscorer Mileta Rajovic forholdsvis usynlig og ikke i nærheden af en værdig målchance. Men det gjorde mindre, når holdkammeraterne kunne ride stormen af i den modsatte ende. FA'erne jagtede det ene point ved blandt andet at kaste målmand Niklas Thomsen frem på dødbolde. Men en afpreller på trekantsammenføjningen fra en meget spids vinkel var det tætteste, gæsterne kom på udligning.