Christoffer Thrane (8) scorede sit 10. sæsonmål, da Næstved slog Avarta 2-0 i 2. divisionskampen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved klarede frisag i Espelunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved klarede frisag i Espelunden

Sport Sjællandske - 25. april 2021 kl. 15:01 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der var perfekt forårsvejr og solskin over Espenlunden Idrætspark i Rødovre, da Næstved Boldklub søndag eftermiddag gæstede Avarta i et opgør, hvor en sejr for sydsjællænderne kunne cementere holdets placering i top-seks i 2. division.

Det startede også meget godt for gæsterne, der kom bedst ud til opgøret. Allerede efter fem minutter brød Ahmed Hassan gennem hjemmeholdets forsvar, men inden han nåede helt ned til målet, blev han nedlagt af en af Avarta-spillerne, der lavede lidt af en nødbremse. Det efterfølgende frispark kom der dog ingenting ud af.

De hvidklædte gæster var herefter klart mest i teten og kom også frem til et par gode muligheder. Først var Lasse Nielsen tæt på at pande bolden i nettet efter et hjørnespark, da der var spillet 18 minutter. Blot minuttet senere var det så Mileta Rajovic, der var tæt på at bringe Næstved i front, men angriberen nåede akkurat ikke at få sat den lange tå på efter et indlæg, og i stedet blev forsøget reddet af hjemmeholdets keeper.

De grønblusede værter bød sig dog også desto længere første halvleg skred frem, og de lurede hele tiden på selv de mindst fejl fra Næstved-spillernes side.

Netop dette var ved at blive dyrt for de gæsterne, da Lasse Nielsen efter en lille halv time fumlede lidt med bolden foran eget mål, og så var en af hjemmeholdets spillere ved at smutte imellem. En lille advarsel til de sydsjællandske drenge om, at de skulle bevare koncentrationen i alle 90 minutter.

En relativt chancefattig første halvleg blev det dog i Espenlunden, hvor Næstved var mest på bolden, men hvor skarpheden også manglede for gæsterne. Derfor var stillingen den samme som udgangspunktet. Nemlig 0-0 på måltavlen, da de to mandskaber gik til pause.

Avarta kom bedst ud til anden halvleg, og der var ikke spillet mere end et par minutter, før hjemmeholdet fik en gigantisk chance. Morten Nielsen slap pludselig alene igennem med Viktor Anker, men Næstved-keeperen var modig og kom flot ud af sit mål og fik afværget forsøget. En flot aktion den unge målmand.

Dermed slap gæsterne med skrækken i denne omgang, selvom det var meget tæt på at gå galt.

I stedet straffede Næstved hjemmeholdet i den anden ende, da Mileta Rajovic var på pletten efter 56 minutter. Angriberen viste sit instinkt og tæmmede bolden med brystet og sparkede efterfølgende læderet sikkert i kassen. Et rigtigt angribermål, men også det første turneringsmål i Næstved-trøjen af den tidligere Roskilde-spiller.

Resten af kampen bølgede frem og tilbage. Hjemmeholdet havde ikke lagt sig ned, selvom de var kommet bagud på måltavlen, og faktisk var værterne i flere omgange tæt på at bringe balance i regnskabet. Viktor Anker i gæsternes mål ville det dog anderledes, og den unge Næstved-keeper diskede op med den ene store redning efter den anden.

Også træner Pedro Hipolitos tropper havde flere gode muligheder til at få puttet bolden yderligere i kassen, men den sidste skarphed manglede i flere situationer. Til sidst viste Christoffer Thrane dog lidt kynisme i sin afslutning, da han fladt fik sparket bolden i nettet på en tværpasning fra Abdoulie Njai og gjorde det til slutresultatet 2-0. Dermed levede de hvidblussede op til favoritværdigheden og cementerede sin plads i top-6.