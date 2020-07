Næstved kan rykke ned lørdag

FC Fredericia fik en gylden chance for at udligne, da man fik straffe med 10 minutter tilbage af første halvleg. Det pillede Jacob Pryts imidlertid fra Anders Holvads fødder.

Glæden var dog kort for lige inden pausen udlignede Christian Ege. Bedre blev det ikke efter pausen, da Fredericias Anders Holvad tog revanche for det brændte straffespark og gjorde det til 2-1. Imidlertid scorede Oliver Haurits, noget der kan blive årets mål i 1. division, da han med et såkaldt skorpionsspark flugtede bolden i mål til 2-2. Nu kunne Næstved tillade sig at drømme om en sejr og et spinkelt håb om overlevelse, men det blev skudt ned, da Agon Mucolli fandt en fri Matias Gertsen, der gjorde det til 3-2.