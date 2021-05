Se billedserie Tobias Pedersen (med bolden) var lidt af en prøvelse for Tuse, der trods nederlaget gav Næstveds divisionsreserver en god fight. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved holder fast i toppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved holder fast i toppen

Sport Sjællandske - 30. maj 2021 kl. 22:46 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der er spænding til det sidste i toppen af sjællandsserien, hvor Næstveds 2. divisionsreserver bejler til både første- og andenpladsen.

Efter søndagens 2-0-sejr over et ellers godt kæmpende Tuse-mandskab har Næstved sat sig på førstepladsen med 41 point. Samme antal har både Ringsted og Solrød FC, men begge har to kampe tilbage, mens Næstved blot mangler at møde Slagelse ude på torsdag. Dog skal netop Ringsted og Solrød mødes i sidste spillerunde, så alt er stadig pivåbent i rækken.

Kun nummer ét rykker direkte op, mens andenpladsen skal ud i et kvalifikationsspil.

Mod Tuse skulle der gå en time, inden første scoring faldt. Her kom unge Magnus Jørgensen højest på et hjørnespark tæt under mål, hvor gæsternes keeper Magnus Christoffersen blev sat hårdt under pres.

Få minutter senere slap indskiftede Karlo Trkulja fri og afgjorde reelt kampen.

- Begge mål er to personlige fejl. Det er den direkte årsag til, at vi taber, men Næstveds sejr er fuldt fortjent, mener Tuse-træner Freddy Andersen.

Der havde dog ikke behøvet at gå så lang tid, før hjemmeholdet var kommet foran. Efter en lille halv times tid blev der begået straffespark mod Mathias Holm, men Tobias Pedersen brænde på Tuses målmand Magnus Christoffersen, der havde luret, at unge Pedersen ville placere bolden ude ved sin venstre stolpe.

Der var et par andre gode tiltag hos sydsjællænderne, men de sidste procenter manglede, før enten Carl Cordua, Laurits Larsen eller Mark Pedersen kunne have scoret.

I den anden ende havde Jesper Friis Halling egentlig bolden i mål i 1. halvleg bag Næstved-keeper Mohammad Hassan, men der blev fløjtet for offside.

- Vi har før haft problemer med at score i 1. halvleg. Vi har selvfølgelig straffesparket, men vi kommer ellers godt ud de første 20 minutter af 2. halvleg, hvor vi ser godt ud og afgør det, siger Næstved-træner Rasmus Larsen, der så Mathias Holm få et gult kort med et kvarter tilbage i en situation, hvor han retteligt kunne have fået straffespark.

Det udeblev og så brokkede Holm sig til advarslen.

- Det gule kort er en gamechanger. Vi kom ned og stå og Tuse ville jo gerne spille. Men 11 mod 11 trykker vi dem godt. Vi har flere gode muligheder, mener Larsen, der nu »blot« mangler Slagelse.

- Vi får det svært i Slagelse på torsdag. Vi har fokus på den og så må vi se, hvad der sker i de andre kampe, siger han.