Næstved henter spiller hos konkurrent

07. august 2020 Af Simon Ydesen

Næstveds bestræbelser på at sammensætte et stærkt hold frem mod den kommende sæson har fået et boost, da klubben har skrevet kontrakt med 23-årige Abdoulie Njai, der skifter til Næstved fra rivalen FC Roskilde.

Abdoulie Njai scorede faktisk senest han var på besøg i Næstved, da han gjorde det til 2-0 for FC Roskilde i en 1. divisionskamp kort inden ferien.

Nu spiller Næstved såvel som FC Roskilde i 2. division, men for den nyeste Næstved-spiller er der ingen tvivl om, at han meget gerne vil være med til at føre de grønne tilbage i landets næstbedste række.

- Det er helt klart min ambition at være med til at hjælpe klubben tilbage i 1. division. Næstved er en klub, der hører til der, siger Abdoulie Njai.

Netop derfor er han også glad for at kunne slutte sig til de grønne, som begynder træningen frem mod den nye sæson på mandag.

- Jeg har haft andre tilbud, og tilbud fra klubber, der ligger tættere på min bopæl i København, men jeg er begejstret over den plan, som klubben har for holdet og for mig personligt, siger Abdoulie Njai.

Han er en fysisk stærk spiller med power og fart som to af sine spidskompetencer. Dem skal han forsøge at bidrage med fra en position på en af de to kanter.

- Jeg kan både spille kant og back i begge sider, men hvis jeg selv skal vælge, så er jeg nok bedst på en wingback, hvor jeg har hele siden for mig selv, siger Abdoulie Njai.

Sportschef Peter Dinesen lægger ikke skjul på, at han er meget begejstret for, at man har skrevet kontrakt med Abdoulie Njai.

- Det er en spiller, som jeg har fulgt, siden han spillede i Frem, hvor han var en profil i 2. division. Han har et stort potentiale, som jeg tror, vi kan være med til at udfolde helt her i Næstved. Jeg ville gerne have skrevet kontrakt med ham allerede for et år siden, men dengang valgte vi andre løsninger. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg tror, han bliver en gevinst for os, siger Peter Dinesen.