Næstved henter ny målmand

- Vi er super glade for at kunne handle hurtigt på målmandspositionen. Med Mikkel Bruhn får vi en etableret målmand, som allerede har spillet over 100 kampe i de to bedste rækker i Danmark. Han har vist sit værd i Superligaen, hvor han stod en flot sæson for Helsingør. Vi er glade for at vi har kunne agere hurtigt og er rigtig glade for denne løsning, som gør at vi er dækket godt ind på målmandspositionen, siger sportschef Peter Dinesen.