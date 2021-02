Niklas Dannevang, der her ses med ryggen til iført Fremad Amager-trøje, er ny mand i Næstved-truppen, hvor han skal tage kampen op med Viktor Anker om spilletiden i Næstveds mål. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved henter markant forstærkning

Sport Sjællandske - 01. februar 2021 kl. 08:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Kort inden transfervinduets lukning har Næstved sikret sig den keeper, der sørger for konkurrence om pladsen mellem stængerne.

I efteråret var Viktor Anker klart førstevalg, men han blev presset godt af unge Jeppe Rømer, der dog er skadet lige nu, og det er fortsat uvist hvor mange måneder, han kommer til at sidde udenfor på grund af en drilsk hofteskade.

Med tanke på Rømers skadessituation har Næstved hele tiden været på jagt efter en ny keeper til at supplere keeperteamet. Det har man fundet nu i skikkelse af Niklas Dannevang, der skifter fra Fremad Amager til Næstved.

Han får nu til at opgave at konkurrere med Viktor Anker om keeper-positionen på et Næstved-hold, der i den grad begynder at tegne mere og mere spændende frem mod forårets kampe i 2. division.

- Vi har haft et ønske om at sikre god konkurrence på målmandsposten, og det må man sige, at vi gør nu med tilgangen af Niklas Dannevang, som vi anser for at være en yderst erfaren og kvalificeret keeper, siger sportschef Peter Dinesen.

Niklas Dannevang står noteret for 195 kampe i landets næstbedste række og 21 superligakampe for AC Horsens, så rutinen bør være på plads.

- Vi ved, hvad vi får med Niklas, og der er ingen tvivl om, at han kan være med til at øge konkurrencen og ikke mindst niveauet i truppen. Vi anser ham for at være en kvalitetsforstærkning, siger Peter Dinesen.

Niklas Dannevang kommer til Næstved efter at have duelleret med en anden tidligere Næstved-keeper Jacob Pryts om spilletiden i Fremad Amager.

Næstved Boldklub har valgt ikke at offentliggøre kontraktlængder i forbindelse med spillertilgange og kontraktforlængelser, men Peter Dinesen oplyser til Sjællandske, at Niklas Dannevang har fået en længere kontrakt. Det betyder, at han ikke blot er bundet til klubben for resten af sæsonen.