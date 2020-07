Viktor Anker vender hjem til sin barndomsklub. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved henter keeper hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved henter keeper hjem

Sport Sjællandske - 22. juli 2020 kl. 11:57 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først forlængede man kontrakten med Jesper Christiansen, og nu har Næstved sikret sig en anden god »gammel« kending af klubben.

Næstved henter nemlig Viktor Anker hjem igen. Han har tidligere repræsenteret klubben af to omgange. Senest spillede han for Næstved i efteråret 2017, hvor han gjorde en god figur som udlejet keeper fra Brøndby. Dengang gjorde Viktor Anker det så godt, at han var en vigtig brik i det, der senere endte med at blive en oprykning til 1. division i foråret 2018. Dengang var Viktor Anker dog vendt tilbage til Brøndby, som ejede ham. Siden har han været i FC Helsingør og Hvidovre, men nu går turen tilbage til barndomsklubben, hvilket han ser meget frem til.

- Det vil altid vække særlige følelser hos mig, når jeg kan trække en Næstved-trøje over hovedet. Det er her, jeg begyndte at spille fodbold. Det er her jeg føler mig hjemme, og jeg har rigtig mange gode minder fra klubben. Nu håber jeg, at jeg kan være med til at skabe flere gode minder, siger Viktor Anker.

Han var ikke i tvivl, da Næstved meldte sin interesse.

- Det er perfekt timing for mig, for jeg ved, hvad klubben står for, og Næstveds ambitionsniveau og setup passer meget meget med mine egne ambitioner, så i forhold til min karriereplanlægning er det et perfekt match, siger Viktor Anker, der kommer til at indgå i et keeper-team med Jacob Pryts og Jepper Rømer.

- Det har været vigtigt for os at finde en ny keeper, så vi er godt dækket ind på den position. Vi mister Mikkel Bruhn, så vi har haft behov for en ny keeper, og så ved vi ikke, hvad der eventuelt sker med Pryts, så vi har dækket os godt ind med Viktor Anker, som vi kender godt i forvejen, siger sportschef Peter Dinesen.

Sportschefen er begejstret over at kunne tilføje Viktor Anker til et i forvejen stærkt målmandsteam.

- Vi er altid på udkig efter kvalitet, og det får vi i Viktor Anker, så det er en rigtig fin tilføjelse, konstaterer Peter Dinesen.

Hvis Jacob Pryts bliver i Næstved er der lagt op til sund konkurrence mellem de to forhenhværende Brøndby-keepere, men det er ikke noget problem for Viktor Anker.

- Jeg kender jo Jacob fra tidligere, og jeg ved, at vi er gode til at arbejde sammen. Det ser jeg kun som en god ting, hvis han er her, for jeg ved, han har gjort det godt her i Næstved, siger Viktor Anker.

Den store keeper var ikke i tvivl, da han fik muligheden for at vende hjem til Næstved.

- Det var en relativt nem beslutning, da den her mulighed dukkede op. Jeg ser Næstved som en 1. divisionsklub, og jeg vil gerne prøve at hjælpe klubben tilbage til 1. division, siger Viktor Anker.