Næstved henter angriber i FC Roskilde

21. januar 2021 Af Simon Ydesen

Næstved er for alvor ved at få holdet til forårets kampe på plads, men den seneste signing er ikke kun med henblik på foråret. Her er der tale om en angriber, der kan komme til at spille en vigtig rolle i de grønnes jagt på en returbillet til landets næstbedste række, hvilket virker som en urealistisk mission i indeværende sæson med 12 point op til Nykøbing FC på førstepladsen.

Mileta Rajovic er navnet på Næstveds nye angriber. Han skifter fra FC Roskilde, hvor han i halvandet år har været en giftig og ikke mindst fysisk stærk spydspids.

- Der er ingen tvivl om, at vi med Mileta Rajovic får en fysisk stærk angriber. En rigtig boksangriber. Han bringer mere fysik frem i forreste linje, end det vi har haft med de hidtidige angribere. Vi har i perioder været lidt små med Njai, Hassan og Thrane i front, siger sportschef Peter Dinesen.

Mileta Rajovic har spillet i en del klubber trods sine kun 21 år, men fælles for alle de tidligere ophold i klubber som Randers FC, Brøndby IF og senest FC Roskilde er, at han har scoret mål og gjort sin indflydelse gældende med stor fysisk tilstedeværelse i front.

- Det har været en vigtig og høj prioritet for os at finde en fysisk stærk angriber at supplere truppen med. Angriber-positionen var den eneste, hvor vi ikke for alvor havde dobbeltdækning i efteråret. Vi har en ung spiller i Arthur Sivalingene, som vi tror meget på, men han skal have tid til at udvikle sig, siger Peter Dinesen.

Sportschefen håber, at Mileta Rajovic kan være med til at bane vejen for nogle af de øvrige offensive kort hos Næstved.

- Thrane gjorde det godt for os i efteråret, men nogle gange blev han lidt ensom i front. Jeg har en klar forventning om, at Christoffer kun vil blive bedre af, at vi nu også kan gøre brug af Mileta i front. Han kan trække noget opmærksomhed hos modstandernes forsvar, som Thrane, Njai og Hassan helt sikkert kommer til at nyde godt af, siger Peter Dinesen, der er begejstret for det, som Mileta Rajovic forventes at bidrage med udover mål.

- Data viser, at han er i top tre på tværs af de to 2. divisioner, når man måler vundne hovedstødsdueller blandt offensive spillere. Det fortæller lidt, hvad det er for en type angriber. Derudover sparker han godt, så jeg håber og tror, at det bliver en fin forstærkning for os, siger Peter Dinesen.

Også cheftræner Pedro Hipolito er glad for tilføjelsen af Mileta Rajovic.

- Det er en god signing af klubben. Først og fremmest giver han os flere muligheder i front, og han giver noget mere fysik, hvilket blandt andet åbner op for, at vi kan spille med to angribere. Der er ingen tvivl om, at han kommer til at skabe problemer for modstandernes forsvar, siger Pedro Hipolito, der også er glad for, at den nye angriber giver større bredde i truppen.

- Han giver os på mange måder, det vi ikke allerede har. Han er fysisk stærk, og fremfor alt giver det os flere muligheder rent taktisk, og så er vi ikke helt så sårbare i front overfor skader og karantæner, siger Pedro Hipolito.

Næstved ønsker ikke at oplyse, hvor lang en kontrakt, man har givet Mileta Rajovic, men Peter Dinesen fortæller dog, at det er en længere kontrakt, der er tale om.

I det hele taget har sportschefen haft travlt i de forgangne dage. Han er også nået til enighed med Marcus Korang om, at venstrebacken spiller i Næstved i foråret.

- Han er en spændende spiller, der har leveret et godt førstehåndsindtryk, og vi kan forhåbentlig få gavn af hinanden, siger Peter Dinesen.

Med Korang på plads har Næstved nu tre venstrebacks i truppen, men det er umiddelbart fint nok.

- Tre venstrebacker kan lyde af meget, men hvis vi eksempelvis ender med at spille med tre mand i forsvaret, så passer antallet meget fint, fordi en af de tre så kommer i spil til at spille den venstre stopper, siger Peter Dinesen, der også råder over William Lenart og Lucas Steen på den position.

Peter Dinesen vil ikke helt lukke muligheden for flere tilgange i dette vindue, men Næstved er ved at have truppen på plads til foråret.

- Jeg vil ikke afvise, at vi tager en ung spillere yderligere ind, men det er ikke sikkert, at vi gør det. Det skal være den rette type med ild i øjnene og lyst til at arbejde hårdt, men ellers går vi lige nu og afventer Jeppe Rømers situation. Vi skal have klarhed over omfanget af hans skadespause, og så må vi se, om vi skal gøre noget i forhold til keeper-posten, siger Peter Dinsen.

Netop på målmandsposten har man haft Vordingborg-keeper Timmi Nielsen med i træningen de seneste dage.