Næstved har taget teten i 1. division

Sport Sjællandske - 14. juni 2020 kl. 21:42

Det kunne godt ligne en kvalifikationskamp til Næstved Golfklub om oprykning til mændenes elitedivision efter premiereweekenden i danmarksturneringen.

Sydsjællænderne lagde godt nok ud med »kun« at spille 9-9 mod Dragør på neutral bane i Korsør, og da korsoranerne samtidig vandt 11-7 over Roskilde, var det faktisk holdet fra Korsør Golfklub, der lå i spidsen af 1. division øst, pulje 1 efter lørdagens runde.

- Lørdag var vi lidt uheldige. Den lå ellers til os, men den vippede til Dragør til sidst på delvis godt spil og vores uheld. Vi var foran 4-2 efter foursomes og var fortrøstningsfulde. Men vi tog ikke de singlesejre, vi skulle, mener Næstveds elitechef Christian Bring.

Derfor var der lagt op til et lokalbrag søndag om en eventuel førsteplads, og det skulle spilles på neutral bane i Dragør. Vinderen af det opgør kunne dog kun sætte sig på førstepladsen, hvis Roskilde samtidig vandt over Dragør i Korsør, og det gjorde roskildenserne med 10-8.

På banen i Dragør Golfklub var spændingen intakt efter de første tre foursomes.

Næstved-parret Martin Hansen og Matti Røhmer Olsen delte deres match med Korsør Daniel Termøhlen og Christian Jacobsen, Næstveds Mikkel Jensen og Frederik Rosantus tabte 7&6 til Mark Haastrup og Henrik Madsen, mens Christoffer Bring og Jacob Skov Olesen vandt 3&2 over Frederik Termøhlen og Peter Staalbo fra Korsør.

- Vi vidste, det ville blive meget lige mod Korsør. Vi har tre rigtig gode spillere, der leverer hver gang, siger Christian Bring og hentyder til Jacob Skov Olesen, Christoffer Bring og pro'en Martin Hansen.

- Men søndag fik også Matti Røhmer en god sejr (over Frederik Termøhlen, red.) efter, at han havde smidt det lørdag. Og så har vi Mikkel Jensen, der kæmper som en sindssyg hver gang for holdet, siger Bring, der så Jensen vinde med et hul over Korsørs Steen Elkjær.

Han måtte dog se Jacob Skov få klø af Korsørs nyligt »golfpensionerede« Challenge Tour-spiller Mark Haastrup, mens Peter Staalbo gjorde det af med Frederik Rosantus, men det var også de to eneste singler, Næstved tabte.

Dermed endte matchen 11-7 i Næstveds favør og med en sejr mere over Roskilde i næste og sidste runde 15. august, står den på oprykningsmatch.

- Nu kan vi i hvert fald ikke rykke ned. Vi er glade for sejren. Korsør har måske det stærkeste hold spiller for spiller med tre pro'er, mens jeg var mere usikker på Dragør, siger Christian Bring, der endnu ikke ved, om han kan gøre brug af collegespillerne Jacob Skov Olesen og hans egen søn Christoffer Bring til kampen mod Roskilde.

På grund af corona-restriktionerne spilles der kun tre runder mod normalt seks.

- Vi blev spurgt af DGU (Dansk Golf Union, red.) og vi ville gerne i gang. Vi kunne lige så godt komme i gang, for der er også mange i klubben, der ånder og lever for det. Vi er også glade for, der spilles på neutrale baner, det er lige for begge hold, siger Christian Bring.

Det var til gengæld en ærgerlig Michael Jürgensen, der kunne summere op efter weekendens kampe. Korsør Golfklubs holdkaptajn spillede ikke selv, da et hold kun må stille med tre professionelle, og dem havde korsoranerne i forvejen i Mark Haastrup, Peter Staalbo og Christian Jacobsen.

- Jeg kunne måske godt have spillet, men de unge skal have lov. Det er deres levebrød, siger Jürgensen med et smil.

Han så en spændende match søndag mod Næstved, hvor den var meget lige langt hen af vejen.

- Det lignede faktisk en 9-9. Vi var tre-fire op i nogle af matcherne, mens Mark og Peter vinder deres kampe stort. Steen Elkjær er også helt lige med Mikkel Jensen ned af 18. hul, men taber så. Christian Jacobsens match mod Martin Hansen var lige, men så laver Jacobsen en kæmpefejl på 16. hul, hvor det var lidt dumt at satse. Begge deler hullet med en sekser. Matchen kunne gå begge veje, men der var lidt ærgerlige beslutninger fra vores side, forklarer Michael Jürgensen.

Han ser Næstved som gruppens stærkeste hold, mens sydsjællænderne så det omvendt.

- Vi er lidt ramt. Vi er et stykke fra, hvad vi kan være. Henrik Madsen kan kun én runde på grund af ryggen, ham kunne jeg godt have brugt i en single, og vores bedste amatør Niels Lindegaard Sørensen er strandet i USA på grund af corona. Men det er en åben række. Alt kan ske endnu. Vi kan ikke længere selv afgøre, om vi skal blive nummer ét, men vi kan også stadig rykke ned, hvis det ikke flasker sig. Så det er en lidt blandet følelse, jeg står med, konstaterer Korsør-kaptajnen.