Anfører Joel Felix (t.v.), Luis Fernando (5) og de øvrige Næstved-spillere kan formentlig snart komme på træningsbanen igen og er kommet nærmere et lille håb om at spille sæsonen i 1. division færdig. Foto: Simon Ydesen

Næstved håber på 29. maj

Sport Sjællandske - 03. maj 2020 kl. 21:42 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om små fire uger kan superligaen og 1. division være i gang igen, men det kræver, at sundhedsmyndighederne og regeringen lukker op for holdsport med tæt kontakt, som fodbold jo er.

Det er i hvert fald den plan, Divisionsforeningen har fremlagt, og det er i den grad en gennemarbejdet plan. Hele 55 sider med protokoller og alle forbehold for Covid-19 taget i betragtning for at kunne spille første kamp 29. maj.

I Næstved Boldklub er det også den dato, man hæfter sig ved.

- Det er jo én af de datoer, der tidligere har været stukket ud som udsigt. Men så længe vi ikke har fået en udmelding fra myndighederne, vil vi ikke satse på det. Hvis det bliver aktuelt med 29. maj (eller i weekenden 30.-31. maj, red.), ser det også ud til, at vi kan begynde at træne 11. maj, siger direktør Peter Nielsen.

Netop træningen har været lidt en genstand for forvirring og forundring, for nogle klubber har allerede kaldt spillere ind, mens andre venter.

- Vi venter, til vi får grønt lys. Jeg kan se, at Kolding så småt starter op mandag (i dag, red.), men det lægger jo pres på os andre. Vi går og venter på, at Divisionsforeningen siger, hvornår vi må starte, kommer det fra Peter Nielsen, der virker en anelse overrasket over, at koldingenserne har indkaldt til træning.

Ifølge avisens oplysninger forelægger der en fælles aftale om, at 1. divisionsklubberne skal starte samtidig, og ikke som i superligaen, hvor klubberne på skift er startet træning i små grupper. Selv Hillerød i 2. division er startet op.

- Hvis vi starter 11. maj, har vi den første uge til at træne i små grupper og så to uger med høj intensitet. Vi må håbe på en hurtig udmelding og så ellers se, hvad der sker derfra, siger Næstved-direktøren.

Selv om det skulle lykkes at komme i gang med resten af forårssæsonen 29. maj, vil turneringen ikke være, som den har været tidligere.

Først og fremmest bliver det formentlig uden tilskuere på tribunerne, men der skal også tages højde for en hel række forhold udenfor banen både før, under og efter. Det fremgår af Divisionsforeningens plan. Blandt andet skal alle spillerne også testes.

- Der er rigtig mange forholdsregler, som vi er nødt til at kigge på. Vores udfordring er, at vi ikke har spillerne 24 timer i døgnet, så vi ved jo ikke, om de render i Bilka og bliver smittet. Så kan det hele være spildt arbejde, mener Peter Nielsen, der også får brug for flere hænder i klubben.

- Eksempelvis skal alle remedier vaskes og sprittes af før og efter træning - og inden kamp.

- I en klub af vores størrelse kræver det flere hænder. Det kan jo ikke være den samme person, der står for det hele, så vi skal håbe, at vi kan få flere frivillige ind og hjælpe, konstaterer Peter Nielsen, der altså endnu ikke sætter noget i værk, før der kommer en melding fra højere instanser.