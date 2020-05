Næstved-glæde over genåbnings-point

I kampens første halve time var det en meget lige forestilling, men mod første halvlegs slutning begyndte Vejle at tilspille sig et overtag og ikke mindst nogle store chancer. Særligt Lucas Jensen burde have scoret minimum én gang, men han brændte et par kæmpe muligheder. Kampbilledet fortsatte på samme måde efter pausen. Vejle havde et par kæmpe chancer og ramte blandt andet også stolpen, men mod kampens slutning fik Næstved bedre styr på spillet, og det tog brodden af Vejles offensiv.