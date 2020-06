Mark Kongsted var tilbage i Næstveds startopstilling, men det ændrer ikke på det faktum, at Næstved er meget tæt på at skulle kalde sig 2. divisionsklub i næste sæson. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Næstved forliste ved Limfjordens bred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved forliste ved Limfjordens bred

Sport Sjællandske - 27. juni 2020 kl. 17:51 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden mere end svært at tro på overlevelse i 1. division for Næstved. Seneste søm i Næstved-kisten blev banket i af Skive, da skibonitterne vandt 2-0 over Næstved i lørdagens opgør på Hancock Arena i Skive.

Med blot seks kampe tilbage til at kravle op over nedrykningsstregen er Næstveds udgangspunkt, at man som minimum vil være otte point efter holdet lige over stregen, da Nykøbing og Hvidovre mødes søndag.

Med andre ord er det svært at se, hvordan Næstved skal klare sig fri af den nedrykning, der som en anden tordensky har hængt over hovedet på klubben i hele sæsonen.

Den kaotiske sæson blev i sin tid indledt i netop Skive, og derfor var det også næsten som om ringen blev sluttet, da de grønne tabte for anden gang i sæsonen til de gule og blå fra Limfjordsbyen.

Første halvleg så langt hen ad vejen fin ud for Næstveds vedkommende. Godt nok måtte Jacob Pryts diske op med en enkelt klasseredning, da han nappede et ellers meget kvalificeret hovedstød fra Jacob Vetter.

Næstved var mest på bolden og særligt i højre side var der gode arbejdsbetingelser for Aleksa Todorovic, Stefan Vico og Ivan Franjic. De kombinerede sig frem til nogle chancer, men helt farligt blev det aldrig. Der var dog grobund for Næstved-dominans og god chanceproduktion i anden halvleg.

Det indtryk blev helt og aldeles gjort til skamme, da anden halvleg gik i gang. Skive virkede ganske enkelt til at have mere energi, og bedre blev det ikke af, at Næstved havde en papirstynd bænk at gøre brug af, da der skulle sættes friske kræfter på banen.

Helt galt gik det, da Sebastian Grønning fem minutter efter sidebyttet kom højest på et indlæg, der tvang Jacob Pryts ud i endnu en mirakelredning. Men på riposten bragte Thomas Santos hjemmeholdet foran, og Næstved var nu tvunget frem for at mobilisere en offensiv, der skulle sikre de tre point, der var kravet for lørdagens udflugt til det midtjyske.

Den ambition blev yderligere vanskeliggjort, da Skive med 20 minutter bragte sig på 2-0. Nicolai Dohn sparkede flot bolden i mål, og så var det tæt på ligegyldigt, at Næstved via en indskiftning af Dennis Blaser og senere Ibrahim Laar fik skabt lidt uro i Skives defensiv. Det ændrede nemlig ikke på det faktum, at Næstved alt andet lige ligner et 2. divisionshold i næste sæson. Det satte nederlaget i Skive to fede streger under, og så må man sige, at Kenneth Gangsted-effekten hurtigt aftog. Måske mest af alt, fordi han ganske enkelt ikke havde kvalitet og tid nok på bænken i modsætning til Skive, der bragte energi og matchvindende præstationer ind fra bænken. Det var ikke helt samme kaliber indsats, som Næstved kunne bringe i spil. Det vil nu kræve et mirakel i Randers FC og Ove Christensen-klassen, hvis Næstved skal forblive i 1. division.