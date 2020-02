Se billedserie Den 35-årige svensker Erik Åman fik en sejr over Roskildes unge Mads Toft Schmidt i sin debut for Næstved. Åman havde spillet kamp for andetholdet lørdag for at kunne bruges. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved fik ram på tophold

Sjællandske - 23. februar 2020

I sidste sæsons DM-finalekamp på hjemmebane lykkedes det Næstved at besejre de mangedobbelte danske mestre fra Roskilde, som alligevel løb med guldet efter tredje finalekamp.

Næstved fik dog atter en Roskilde-skalp på 5-2 søndag i sydsjællændernes første kamp i denne sæsons slutspil.

For Roskilde betød nederlaget mindre, for de er stort set sikre på at tage førstepladsen i slutspillet og dermed være »førstevælger« af modstander til semifinalerne.

- Det var bare lidt hygge. Det betyder ikke så meget. Vi skulle gerne have mere i posen til de medaljekampe, der kommer, kom det fra Roskildes tidligere Næstved-spiller Michael Maze, der tabte sin første kamp til egyptiske Khaled Assar.

Maze's anden kamp mod værternes ene debutant, svenske Erik Åman, nåede ikke at tælle, da Assar forinden havde bragt Næstved på 5-2 ved at vinde over Roskildes unge fjerdemand, Mads Toft Schmidt.

Næstveds rutinerede svensker Magnus Månsson indledte med at slå Allan Bentsen med 3-1 i sæt. Derefter vandt Assar over Maze, inden værternes nye, unge franske håb, Antoine Doyen, skulle i ilden.

Den 18-årige franskmand debuterede mod Yujia Zhai, der er suverænt ligaens bedste spiller, og Doyen tabte da også i tre sæt.

- Men han spillede fremragende. Det er en ung, spændende spiller, vi har fået der, sagde Næstved-lederen Bo Spottog.

Åman fulgte op med at slå Toft Schmidt og det gav Næstved en pause-føring på 3-1.

Roskildes kineser Zhai var ene mand om at markere sit hold på scoretavlen, da han også vandt over Magnus Månsson, men da Doyen og Assar efterfølgende vandt over henholdsvis Bentsen og Toft Schmidt, var Næstved-sejren hjemme.

- Næstved har et godt hold, så der er ikke så meget at sige til deres sejr, mente Allan Bentsen, der også medgav, at Roskilde bliver bedre senere hen.

- I dag har vi Mads Toft med, men vi har også Claus Schou Nielsen og Finn Tugwell. Hvad Næstved har i ærmet til senere, ved vi ikke, lød det fra Roskilde-chefen, mens kollegaen i den anden lejr, Bo Spottog, har som det vigtigste mål at komme i slutspillets top 4.

- Sejren her giver mod på tingene. Vi stiller endda med Åman i stedet for Malthe Möregårdh. Men vi skal bare blandt de sidste fire. Jeg tror ikke, Roskilde vælger os i semifinalen, sagde Bo Spottog.