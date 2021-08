Peter Bonde og det øvrige trænerteam kunne ikke have ønsket sig en bedre start på denne sæsons 2. division. Foto: Andreas Lissau

Send til din ven. X Artiklen: Næstved fik drømmestart på sæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved fik drømmestart på sæsonen

Sport Sjællandske - 07. august 2021 kl. 17:16 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Næstved fik en drømmestart på sæsonen i 2. division med en 0-1-sejr på en svær udebane i Skive.

Efter Næstved Boldklub har vist særdeles lovende takter i sommeropstartens testkampe, så fik sydsjællænderne sig lidt af et "wake-up call", da det blev til et bittert exit i første runde af pokalturneringen i tirsdags, hvor "De Grønne" tabte til Holbæk B&I med 2-0.

Cheftræner Peter Bonde og spillertruppen kan derfor allerede nu rette deres fulde fokus på tilværelsen i 2. division og "mission-oprykning".

Lørdag blev netop 2. divisionssæsonen sparket i gang, hvor sydsjællænderne havde taget den lange bustur på tværs af landet til Hancock Arena i Skive, hvor de nordjyske nedrykkere ventede i en svær sæsonpremiere.

Efter 45 minutters ekstra ventetid grundet lyn og torden over det nordjyske, så blev der klokken 14.45 endelig fløjtet gang i kampen.

De første ti minutter synes at være spillet uden de vanlige premiere-nerver.

Begge hold kom bragende ud af startblokken, hvilket affødte fine chancer i begge ender.

Efter en jævnbyrdig indledning, fik Skive overtaget.

Undervejs i første halvleg kunne de cirka seks medrejste Næstved-fans derfor se, hvordan hjemmeholdet havde forholdsvis nemt ved at komme frem til chancerne.

Med et par store redninger fra en veloplagt Dannevang i målet klarede sydsjællænderne dog frisag.

Foruden skuffelsen over det danske håndboldherrelandsholds nederlag i OL-finalen, som der flittigt blev fulgt med i på tilskuernes mobilskærme, så fik skibonitterne sig mere at surmule over fire minutter før pausefløjt.

Efter et fremragende Næstved-angreb med fine kombinationer mellem Abdoulie Njai og Ahmed Hassan ender bolden hos 19-årige William Lénart, der havde fået chancen fra start på venstrebacken eftersom førstevalget, Mathias Høst, fortsat døjer med en ankelskade.

Det unge back-talent kronede sine solide præstation i første halvleg med et flot mål, da han afsluttede det glimrende Næstved-angreb ved at tæske til bolden. Læderkuglen endte i det lange hjørne efter et hårdt skud som Skive-målmanden ikke kunnne afværge med tilstrækkelig effekt - 0-1 til sydsjællænderne.

Det forblev stillingen, da dommeren fløjtede til pause.

Måske inspireret af solen, som endelig rev sig løs af de mørke skyer, så begyndte Næstved-spillet for alvor at skinne i begyndelsen af anden halvleg.

Det første kvarter af de sidste 45 minutter blev nemlig domineret af Peter Bondes tropper dog uden udbytte på måltavlen.

Som halvlegen skred frem, steg spændingen derfor.

Skive formåede at få etableret et fint tryk til sidst i kampen, men endnu en flot redning af Dannevang tog pusten af hjemmeholdet.

Skibonitterne måtte derfor se sig slået af sydsjællænderne, der kan tage retur til Næstved med en flot skalp i sæsonpremieren.

Næstved måtte ellers undvære den ankelskadede Mathias Høst, mens Frederik Christensen også blev hjemme på Sjælland efter han i tirsdagens pokalkamp mod Holbæk blev skadet i læggen.

Kampen der samtidig var et turnerings-comeback for Peter Bonde som cheftræner i den klub, han sidst var cheftræner i for godt 21 år siden, endte dog med at blive en lykkelig oplevelse.

Foruden Skive IK er Kolding IF inden sæsonstart blevet udråbt som en af favoritterne til at tage én af de to oprykningspladser, når sæsonen er omme.

Og netop Kolding er sydsjællændernes modstander nummer to, når de søndag 15. august kommer på besøg klokken 13.00.

Kampfakta:

Skive Ik - Næstved Boldklub 0-1 (0-1)

Startopstilling: Nicklas Dannevang, William Lénart, Christian Enemark, Jesper Christiansen (A), Sebastian Kroner, Mark Kongstedt, Magnus Haüser, Mathias Holm, Abdoulie Njai, Mileta Rajovic og Ahmed Hassen.

Ind og udskiftninger:

74. minut. Ud. Mathias Holm ind. Julius Madsen.

85. minut. Ud. Ahmed Hassan ind. Patrick Venzel.

89. minut. Ud. Abdoulie Njai ind. Lasse Nielsen.

Mål:

41. minut William Lénart

A

dvarsler: Sebastian Kroner, Jesper Christiansen