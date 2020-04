Se billedserie - I de kampe, hvor vi kan stille i stærkeste opstilling, så tæver vi dem..., siger VK Næstveds rutinerede spillende træner Maria Mortensen (yderst til venstre) om sydsjællændernes muligheder efter oprykningen til 2. division. Foto: Christina Hesselholt

Næstved er tilbage i volleyball-divisionerne

24. april 2020
Af Claus Rasmussen

VK Næstved har tidligere vundet bronze i kvindernes danmarksturnering, men de senere år er det VK Vestsjælland, der har domineret den lokale volleyball-verden.

Det gør de stadig med ligahold for både mænd og kvinder, men nu rører de igen på sig i Næstved, hvor klubbens kvinder har sikret sig en plads i 2. division - efter tre oprykninger på stribe.

Senest gik holdet gennem danmarksserien med 12 sejre i 13 kampe, inden coronavirussen satte en pludselig stopper for sæsonen.

- For tre år siden trak vi vores hold fra 1. division, fordi vi stod med en masse unge spillere, der kom tilbage fra efterskole. Det ville være forfærdeligt, hvis de skulle have spillet i den række. Så vi begyndte forfra i serie 2, siger træner og formand Maria Mortensen.

Selv om hun er fyldt 58 år, er den tidligere landsholdsspiller stadig aktiv på banen sammen med andre rutinerede kræfter som Maja Knudsen og Heidi Frederiksen, men efterhånden foregår spillet på de unges præmisser.

- Jeg spillede ikke de første par år, for de unge skulle have lov at finde deres egen kultur, siger Maria Mortensen.

- Vi gamle kan lære dem, hvornår man skal bide tænderne sammen, og hvornår der er tid og selvtillid til at satse. Men de unge skal selv stå derinde og mærke det.

Grundstammen på holdet i den forgangne sæson bestod af Maj Jensen, Liv Jensen, Stine Jørgensen, Maria Nielsen, Emma Nonbo og Emma Kaarde, og Maria Mortensen er godt klar over, at det hurtigt kan tynde ud i truppen. Der er da heller ingen målsætning om yderligere oprykninger.

- De skal snart læse videre, og så beholder vi måske én. Men vi skal ikke ud og købe spillere. Vi må gøre det så godt, vi kan med dem, vi har. Det andet må være andres projekter, siger Maria Mortensen, der har én mission, inden spillerne måske forlader klubben.

- Der er kæmpe potentiale i nogle af dem, men det er ikke mit mål, at de skal blive landsholdsspillere. Til gengæld vil jeg gerne lære dem det, der er sjovt. De kan se, at volleyball er »min« sport, og det skal også være deres, så de også kan lide at spille, når de bliver 55 år, siger hun.

VK Næstved har også masser af erfaring på herreholdet, der trænes af Erik Madsen.

Også her står den på opgaver i landets tredjebedste række til efteråret - selv om sydsjællænderne kun vandt halvdelen af sine 12 kampe i danmarksserien og sluttede på en beskeden sjetteplads.

- Vi var bange for, at det ville blive et lidt »underligt« niveau i danmarksserien i næste sæson, så vi sagde ja tak til en plads i 2. division, da vi fik chancen, siger Maria Mortensen.