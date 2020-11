Ahmed Hassan og Næstved formåede ikke at vinde på trods af tre mål fra angriberen. I stedet blev det til 3-3 ude mod Brønshøj. Foto: John Ringstrøm

Næstved er kommet i modvind

Sport Sjællandske - 21. november 2020 kl. 16:53 Af Simon Ydesen

Næstved skuffede på ny, da man smed en 2-0-føring væk i årets sidste kamp ude mod Brønshøj i en kamp, der endte 3-3.

Ved pausetid var de grønne foran efter to scoringer fra Ahmed Hassasn, men den føring forsvandt, da medvinden fra første halvleg blev forvandlet til en stiv modvind, der stod lige ind i ansigterne på Næstved-spillerne efter pausen.

Ahmed Hassans to mål var ellers lige vand på Næstveds mølle. Anfører Jesper Christiansen havde inden kampen efterlyst større skarphed i begge ender af banen. Offensivt fik han det i den grad i første halvleg, hvor det ud over de to scoringer var småt med Næstved-chancer.

Ahmed Hassan bragte Næstved foran, da han afsluttede et angreb, der var flot sat op af Alexander Schmitt, og minuttet efter scorede han til 2-0 på et straffe, som Christoffer Thrabne flot havde tilkæmpet sig.

Udfordringen har i stigende grad været, at den ellers så solide Næstved-defensiv har slået revner i takt med, at sæsonen er skredet frem.

Efter syv kampe havde Næstved blot indkasseret et mål, men den lovende udvikling er i den grad blevet vendt til panderynker, da lørdagens udekamp mod Brønshøj var fjerde udekamp i træk, at Næstved lukkede tre mål ind på udebane. Så meget for den betondefensiv.

Brønshøj skiftede Bayan Fenwick ind i pausen, og han gjorde ondt på Næstved. Således var Fenwick stærkt involveret i både Brønshøjs andet og tredje mål. Først reducerede Lars Emil Juel Andersen til 1-2, og kort efter udlignede Bayan Fenwick til 2-2. Ahmed Hassan sendte Næstved tilbage i front, da han gjorde det til 3-2 med et kvarter tilbage, men under et minut efter scoringen havde Brønshøj udlignet til 3-3 ved Aleksander Lazarevic.

Med det uafgjorte resultat forlænger Næstved stimen af kampe uden sejr, der nu er på fire. Ved indgangen til vinterpausen er de grønne hele 12 point efter Nykøbing på førstepladsen.

Foråret kommer derfor udelukkende til at handle om at sikre sig en plads i top seks, så Næstved trods alt kan spille med i landets tredjebedste række i næste sæson. Det mest opløftende for Næstved var den flotte opbakning, som de medrejsende fans bød ind med. Havde spillet blot været ligeså godt, var det blevet til en sejr.