Næstved Bordtennis er finaleklar efter to gange 5-1 over B75, Hirtshals. Fra venstre Radim Bako, Nicolai Nordahl, Tomas Koldas, Jeppe Spottog, Anton Jensen, Magnus Månsson, Nikita Iarushin og Hampus Söderlund. Privatfoto

Næstved er i DM-finalen

Tirsdag aften var der returopgør i Hirtshals Idrætscenter og her vandt sydsjællænderne med samme cifre og sikrede sig dermed billet til DM-finalen for tredje gang i klubbens historie.

Næstveds svenske veteran Magnus Månsson lagde ud med at vinde 3-0 i andet parkryds over Kamil Dziadek, og herefter kom Koldas-sejren over Glod.

- Alt det, vi havde håbet, var det, der skete. Jeg føler, at det virkelig gjorde noget at have både Bo (Spottog, red.) og reserverne Anton og Nikita med herop, for vi fik lagt tryk på dem og havde mere support, end de selv havde, konstaterer en glad Nordahl.