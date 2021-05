Hampus Söderlund og holdkammeraterne fra Næstved Bordtennis leverede en flot indsats i den første DM-finale mod Roskilde og vandt 5-3.Foto: Thomas Olsen

Næstved er én sejr fra guldet: Tog første stik mod favoritterne

Sport Sjællandske - 11. maj 2021

Det blev en yderst tæt affære, da Næstved Bordtennis tirsdag aften tog første stik mod Roskilde og vandt den første af tre mulige finaler med 5-3.

Værterne lagde bedst fra land og kom hurtigt foran 2-0 i kampe.

Først vandt Hampus Söderlund over rutinerede Allan Bentsen med 3-2 i sæt, og dernæst udbyggede Tomas Koldas sydsjællændernes føring ved at vinde over Antonie Doyen med sætcifrene 3-1.

Glæden over den gode start varede dog kort for Næstved, da Jens Lundqvist bragte gæsterne tilbage i kampen ved at besejre Magnus Månsson.

Herefter var det den tidligere danske OL-bronzevinder Michael Mazes tur til at komme i aktion, og Maze leverede varen og bragte balance i opgøret og udlignede til 2-2 med en sejr over russiske Nikita Yarushin.

Så blev det ellers lige spændende nok, men Næstved formåede at holde hovederne kolde, og i femte kamp vandt rutinerede Magnus Månsson over den lige så rutinerede Allan Bentsen med 3-2 i sæt. Dermed var hjemmeholdet atter i front.

Det skulle endda blive endnu bedre for de sydsjællandske drenge, da Hampus Söderlund leverede et flot comeback mod Jens Lundqvist efter at have været nede med 0-2 i sæt. Næstved-svenskeren endte med at vinde 3-2 i sæt, og dermed var Næstved nu blot en sejr fra at tage en stor skalp og levere overraskelsen mod forhåndsfavoritterne.

Men inden værterne nåede så langt, fik gæsterne reduceret til stillingen 4-3 i kampe, alt imens Nikita Yarushin lagde godt fra land i sin kamp mod Antonie Doyen og kom foran 2-0 i sæt. Til sidst kunne jublen bryde løs for Næstved, da Yarushin formåede at holde stand og vinde den sidste kamp med 3-1 i sæt.

Dermed endte det hele med en forholdsvis overbevisende sejr på 5-3 i kampe til hjemmeholdet, selvom det var et meget tæt opgør.

Stolt sportschef

Efter opgøret var det en stolt Næstved-sportschef, Jeppe Spottog, der roste sit hold til skyerne.

- Hele holdet præsterer, som vi havde forventet og håbet på, og så viser alle en kæmpe entusiasme også ude på bænken, så det er fantastisk. Vi havde snakket om, at vi skulle være lige så meget oppe og køre ude på bænken som inde på banen, og vi føler måske, vi har lidt mere kampgejst fra bænken, end de har. Der er ikke en eneste, der ikke giver sig hundrede procent, så jeg er megastolt, sagde sportschefen.

Med sejren er Næstved som minimum sikre på at komme ud i en tredje kamp mod Roskilde i finaleserien, og Jeppe Spottog indrømmer da også, at det begynder at se godt ud for holdet i forhold til at kunne fuldende kunstværket og vinde DM.

- Hvis vi havde tabt i dag, havde vi haft lang vej hjem, men nu er den meget mere åbnet op, og det bliver med sikkerhed en meget tæt kamp nummer to også, lød det fra en glad sportschef.

Skuffelse hos Roskilde

I den modsatte lejr hos Roskilde var der skuffelse over ikke at få noget med fra Næstved. Forhåndsfavoritterne fra Midtsjælland var dog godt klar over, at det ville blive en svær kamp.

- Alle kampene var stort set jævnbyrdige, og det er fedt at spille sådan nogle finaler, når det er så tæt. Det vidste vi også godt, at det ville blive inden. Selvfølgelig kom vi ikke herned for at tabe, men på den anden side, vidste vi godt, det kunne ske, sagde Michael Maze efter opgøret og tilføjede:

- I dag var det Næstved, der havde de fleste marginaler, men vi spiller jo igen på torsdag i Roskilde, og alt er stadig åbent, selvom vi nu har tabt en, sagde lød det fra den rutinerede Roskilde-spiller.

Anden kamp spilles torsdag 17.00 i Bauhaus Arena i Roskilde, hvor Næstved med en sejr kan sikre sig guldet.