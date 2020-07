Den tidligere Næstved-ejer Peter Birk skulle have haft anden del af betalingen for salget af Næstved Boldklub 1. juli, men han og de øvrige tidligere aktionærer har ikke fået pengene endnu. Foto: John Ringstrøm

Næstved-ejere mangler at betale tidligere ejere

I sidste ende kan sådan et krav ende med en konursbegæring, hvis der ikke betales, men så galt tror og håber Peter Birk nu ikke, at det går Næstved Boldklub.

Såvel Peter Birk som en anden tidligere aktionær, Søren Jakobsen, bekræfter overfor Sjællandske, at der ikke er gået penge ind på kontoen den 1. juli, og for Søren Jakobsen er det først og fremmest klubbens ve og vel, der ligger ham på sinde.

Ifølge Sjællandskes oplysninger var købssummen i sin tid i underkanten af fem millioner kroner, og cirka en tredjedel af de penge er allerede betalt i forbindelse med overtagelsen, men der mangler fortsat et millionbeløb, som skal falde via et par rater. Det er dog ikke en oplysning, som hverken Søren Jakobsen eller Peter Birk ønsker at gå nærmere i detaljer med.