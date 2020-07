Alexander Quaye (t.v.) understreger overfor Sjællandske, at de tidligere ejere nok skal få sit udestående. Foto: Simon Ydesen

Næstved-ejer maner til ro: De skal nok få pengene

Sport Sjællandske - 04. juli 2020 kl. 04:43 Af Simon Ydesen

Nogle vil helt sikkert tolke det som begyndelsen til enden, at de nuværende ejere af Næstved Boldklub ikke har overholdt aftalen om rate-betaling til de tidligere ejere med Peter Birk i spidsen, men det er slet ikke tilfældet, hvis man spørger Alexander Quaye, der er den ene af Næstved Boldklubs to nuværende ejere.

Den ene af Næstveds to udenlandske ejere, Alexander Quaye forklarer til Sjællandske, at de tidligere aktionærer i Næstved Boldklub nok skal få deres penge, og han afviser alle spekulationer om, at ejerne er ved at trække sig ud af boldklubben.

Efter planen skulle de tidligere ejere have modtaget anden del af betalingen for boldklubben den 1. juli, men det er ikke sket.

- Vi er klar over, at det var her, vi skulle have betalt, men det har vi ikke gjort, fordi vi har valgt at prioritere de sportslige udfordringer, som vi står med lige nu, siger Alexander Quaye.

Men I har jo hele tiden vidst, at de penge skulle falde den 1. juli, så det kan vel ikke komme bag på jer?

- Nej men det skyldes også til dels corona-situationen. Både Fabian og jeg skal jo betale af egne lommer, og her er corona-krisen bare en udfordring, fordi alt tager længere tid, og vi er også spændt hårdt for på grund af coronaen, men de skal nok få pengene, siger Alexander Quaye.

Han bekræfter Peter Birks melding om, at man er i dialog, og man nu sigter efter en løsning.

- Det er vores håb, at vi kan få det på plads. Vi arbejder i hvert fald for en løsning, siger Quaye.

Nogle Næstved-fans frygter, og nogle håber, at det ender med en konkurs i Næstved Boldklub og et farvel til de nuværende ejere, men det kommer slet ikke på tale ifølge Alexander Quaye.

- Vi har allerede investeret to millioner euro i klubben, så vi har ikke tænkt os at lade den investering smuldre, forklarer Næstved-ejeren.

Så man skal ikke gå og forvente, at I er ved at få nok af Næstved?

- Nej på ingen måde. Vi er klar over, at det er et langt sejt træk, vi er gået i gang med. Vi har en meget holistisk tilgang til arbejdet med klubben, så vi ved, at det er mange små skridt. Blandt andet glæder det os, at vi er steget i rangeringen på talentsiden, siger Alexander Quaye.

Næstved ligger lige nu til at rykke ned i 2. division. Vil en nedrykning få betydning for jeres videre engagement i klubben?

- Nej det vil det ikke. Vi er her stadig, hvis det ender med at hedde 2. division. Det spiller ikke nogen rolle for vores langsigtede planer med klubben, siger Alexander Quaye.