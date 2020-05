Næstved Boldklubs tyske ejer Fabian Ernst (t.v.) er idømt to måneders karantæne og en bøde på 10.000 kroner for at have spillet på kampe i 1. division. Foto: Simon Ydesen

Næstved-ejer idømt matchfixingstraf

- I slutningen af 2019 blev jeg opmærksom på en sag, der relaterede sig til betting. I den forbindelse vil jeg gerne bekræfte sagens rigtighed, men jeg vil også understrege, at disse spil var blevet foretaget udelukkende som en hobby og ikke med det formål at underminere ligaen, vores hold, eller modstandere. Jeg placerer regelmæssigt væddemål på flere sportsgrene, hold og begivenheder som en form for fritid. Jeg er bosiddende i Hannover, Tyskland, og er ikke involveret i den daglige drift af klubben. Jeg betragtede mig derfor som en tilhænger med de samme privilegier som enhver almindelig Næstved-fan og antog derfor, at jeg ikke ville overtræde nogle væddemålsregler. Mine handlinger var på ingen måde beregnet til at opnå en unødig fordel i nogen form. Dette kan bevises ved det faktum, at den ene indsats, der involverede mit hold, var til fordel for mit hold, i mit eget navn og således ikke skulle være skjult. Jeg var ærlig og gennemsigtig under processen, hvilket førte til en hurtig afslutning af sagen. Jeg beklager min uvidenhed og ethvert regelbrud og har samarbejdet fuldt ud med myndighederne og accepteret det fulde ansvar for mit fejlskøn, lyder det i en udtalelse fra Fabian Ernst.