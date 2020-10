Her jubler Næstved-spillerne efter Jesper Christiansens 3-2-scoring mod Skovshoved, men senere kom man ned på jorden igen. Foto: Simon Ydesen

Næstved dummede sig efter kæmpe comeback

Næstved dummede sig efter kæmpe comeback

Sport Sjællandske - 17. oktober 2020 kl. 16:14 Af Simon Ydesen

Næstved smed to point væk, da man spillede 3-3 ude mod Skovshoved efter en medrivende kamp.

Efter første halvleg var de medrejsende Næstved-fans klar til at skifte Jesper Christiansen ud og sælge ham til den første brugtvognsforhandler, man kørte forbi på vej hjem mod Sydsjælland.

Næstved-kaptajnen var nemlig helt håbløst spillende i de første 45 minutter. Faktisk var kaptajnen på vej mod sin klart dårligste præstation i Næstved-trøjen. Men han var langt fra ene om at være under vanlig standard. Det samme kunne siges om mange Næstved-spillere, der i den grad så ud til at have fået det forkerte ben ud af sengen.

På daværende tidspunkt var Næstved bagud med 2-0 efter scoringer fra Nicklas Jessen og Sebastian Elvang. Det andet mål var Næstved-kaptajnen meget impliceret i, men det så generelt ikke godt ud for de grønne, der havde set Aleksa Todorovic lave en kæmpe fejl, der førte til den første Skovshoved-scoring.

I pausen blev Shelove Aschelus sendt på banen, og det var medvirkende til, at Næstved fik lagt et bedre pres på Skovshoved i anden halvleg.

Først fik Christoffer Thrane reduceret, og kort efter udlignede Ahmed Hassan. Dermed var der lagt i ovnen til et pres mod hjemmeholdets mål, og det kastede såmænd også en føring til Næstved af sig. Jesper Christiansen indtog rollen som potentiel matchvinder, da han gjorde det til 3-2 til Næstved, men i de døende minutter udlignede Dino Karjasevic til 3-3. Faktisk var Begge hold tæt på at sikre sig sejren i overtiden. Først fik Næstved annulleret er mål for offside. Få sekunder senere var Skovshoveds Sebastian Elvang ved at score til 4-3, da han hamrede bolden på stolpen, mens Viktor Anker så chanceløs til.

Samlet set burde Næstved dog have vundet kampen, hvis man ser på antallet af store målchancer. Her dominerede sydsjællænderne nemlig stort. Med det uafgjorte resultat er Næstved nu fire point efter Nykøbing FC, der vandt ude over Hillerød.