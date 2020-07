Næstveds direktør Peter Nielsen har en klar ambition om, at sydsjællænderne skal tilbage i 1. division i løbet af et år. Foto: Simon Ydesen

Næstved-direktør: Vil op med det samme

Sport Sjællandske - 16. juli 2020 kl. 06:21 Af Simon Ydesen

For et år siden meldte FC Helsingør ud, at man ville fortsætte med et stærkt og seriøst setup på trods af en nedrykning fra 1. til 2. division. Målet var at komme tilbage i landets næstbedste række i en fart.

Samme melding kommer fra Næstveds ledelse efter degraderingen til 2. division blev en kendsgerning i forrige runde.

- Vi går efter at rykke op igen med det samme. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi skal kun være i 2. division et år. Arbejdet med at gøre næste sæsons fundament klart er godt i gang, siger Peter Nielsen.

- Det fundament skal gerne betyde, at vi får 2. divisions bedste spillertrup, og vi har tænkt os at køre videre med spillere på deltids eller fuldtidskontrakter, selvom vi er rykket ned, fastslår direktøren.

Altså en model, der til forveksling minder om den, som FC Helsingør lagde for dagen for et år siden.

Det er dog langt fra sikkert, at Næstved kan blive ligeså suveræn, som FC Helsingør var i efterårets kampe.

- Vi har naturligvis også fulgt udviklingen i 2. division, og vi kan se, at der er andre klubber, der også opjusterer. Vi får jo selskab af FC Roskilde og nok også Nykøbing, så der bliver naturligvis kamp om det, og vi afventer afgørelsen om fordelingen i øst og vest-puljerne med spænding, men med det budget, som vi har sat sammen, så skal vi kunne ligge med i toppen, siger Peter Nielsen.

For få uger siden var der spekulationer fremme om klubejerne Alexander Quayes og Fabian Ernsts planer for fremtiden, men alle gisninger om en konkurs eller kraftig nedgradering i deres engagement og dermed økonomiske indsprøjtning fejer Peter Nielsen af bordet.

- Vi har allerede fået et budget på plads, der betyder, at vi nok skal få en stærk trup til den kommende sæson, siger Peter Nielsen.

Der er en enkelt bekymring hos Næstved-direktøren i forhold til puljeinddelingen.

- Lad os sige, at Nykøbing og Roskilde bliver de to hold, vi rykker ned sammen med. Hvis vi nu for eksempel alle tre kommer i vest-puljen, så bliver den jo markant stærkere end øst. Det vil gøre betingelserne for en oprykning vanskeligere, men lige meget hvad, så er vi klar, siger Peter Nielsen.

Han håber personligt, at både Næstved og lokalrivalerne fra Slagelse og Nykøbing forbliver i øst-puljen.

- Det er klart, at vi gerne vil have nogle af de lokalopgør. Som udgangspunkt vil vi helst blive i øst, men det ændrer ikke på, at vores ambition lige meget hvad er at rykke op igen i den kommende sæson, siger Peter Nielsen, der også har været ved at kigge på en spareplan.

I forbindelse med en nedrykning er der naturligvis også et behov for at rette til rent økonomisk, og det er ikke småpenge, som vi snakker om i den sammenhæng.

- Vi mister nok TV-penge for et sted mellem to og tre millioner kroner. Derudover er der naturligvis også sponsorsiden. Normalt er vores sponsorer meget loyale lige meget, hvilken række vi spiller i, og tilskuerne plejer også at dukke op, hvis vi spiller med i toppen af 2. division, så vi håber, at det også vil være tilfældet i den kommende sæson, siger Peter Nielsen.

- Vi skal naturligvis skære til i spillertruppen, men det arbejde er vi allerede gået i gang med, siger Peter Nielsen.

I forlængelse af corona-krisen er det ikke blevet nemmere at gå ud at hverve nye sponsorer eller forlænge med de eksisterende.

- Nej for pokker da. Det er en udfordring, fordi der stadig er stor uvished, så det er ikke nogen nem opgave. Igen må jeg bare sige, at vi trods alt er heldige, fordi vi har en række loyale sponsorer, der er med i både medgang og modgang, siger Peter Nielsen.