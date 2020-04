Peter Nielsen afventer lige nu Næstveds videre skæbne. Nu er det op til Divisionsforeningen at finde ud af, hvad man gør. Foto: Simon Ydesen

Næstved-direktør: Mange spørgsmål

Sport Sjællandske - 08. april 2020 Af SImon Ydesen

Mens der i Slagelse først og fremmest er bekymring om, hvorvidt man i det hele taget får mulighed for at afslutte turneringen, så er det ikke helt samme situation hos Næstved, der qua sin status som 1. divisionsklub er lidt bedre stillet.

- Jeg var ikke overrasket over meldingen fra statsministeren, så det kom ikke som et chok. Lige nu afventer vi, hvad Divisionsforeningen kan komme op med af løsninger. Jeg forventer, at vi bliver indkaldt til et nyt møde, når man ved mere, siger Peter Nielsen, direktør i Næstved Boldklub.

Der er en række praktiske spørgsmål, som Peter Nielsen tror, at Divisionsforeningen først skal have svar på, før man kan melde noget nyt ud.

- Der er jo 22 spillere og en dommertrio på en bane, så hvor ligger det henne på skalaen i forhold til at være en forsamling. Nu kan du se, at skolerne starter op igen, men hvordan er fodbolden stillet i forhold til skolen? Lad mig her understrege, at der er mange ting, som er langt vigtigere end fodbold, men der rejser sig bare nogle spørgsmål i kølvandet på den her udmelding, påpeger Peter Nielsen.

Mens Slagelse har efterlyst en form for kommunal krisepakke, så er Peter Nielsen ikke klar til at melde noget så drastisk ud om økonomien i forhold til fremtiden for Næstved Boldklub.

- Vi er indtil videre super glade for de hjælpepakker, der giver os forskellige muligheder for at søge kompensation hos staten, og lige nu aner jeg ikke, hvordan vi står økonomisk, når situationen ændrer sig, siger han.

Han retter i stedet blikket mod Næstveds amatørafdeling i Næstved IF og alle andre foreninger rundt om i landet.

- Jeg er bekymret for, hvordan det her kommer til at påvirke alle foreningerne. I første omgang kigger jeg på vores egen moderklub med bekymring, for de har bestemt også meget at forholde sig til i den nuværende situation. Vi undgår heller ikke at blive ramt, men mest af alt håber jeg, at vores unge mennesker snart kan komme ud på banerne igen, siger Peter Nielsen.