Næstved-kørerne Mathias Gryning (forrest) og Benjamin Strate blev henholdsvis nummer to go tre ved første DM-afdeling. Foto: John Ringstrøm

Næstved Motorklub på skamlen

- Der er hård konkurrence i klassen, men Gryning kvalede ind som étter. Han er glad for sand, som Korskro-banen er, og han er i topform. I første heat kom Nichlas Bjerregaard dog bedst fra start med Gryning som to'er. I første sving brager Jacob Kjer Nielsen op i ham bagfra og så ligger de med crosserne viklet ind i hinanden. De får skilt dem ad og kører videre, og Gryning arbejder op til en tredjeplads, fortæller Næstved-lederen Flemming Nielsen.

- Det støver helt vildt på grund af sandet, så Gryning vælger at lade sig falde 10-15 sekunder bag Bjerregaard. Strategien er, at han vil overhale på næstsidste omgang, og den holder, så Gryning vinder heatet. Det er rutineret, og han var da også godt kørende på nær det uheld med Jacob, siger Flemming Nielsen.

Mathias Gryning bliver samlet nummer to på dagen, hvilket han var ganske godt tilfreds med.

I MX2-klassen for maskiner op til 250 kubik havde klubkammeraten Benjamin Strate også en ganske god dag på den vestjyske bane.

Han kvalede også ind som nummer ét men efter en duel med klubkammeraten Nikolaj Skovgaard, der overhalede Strate men styrtede. Strate faldt ned på Skovgaard og bukkede et par ribben, men kørte videre og satte bedste tid.

I andet heat bliver Benjamin Strates smerter ved ribbene værre, men han vil i mål og lader to andre kørere gå forbi for at spare på kræfterne. Strate bliver nummer fire i heatet og samlet tre'er på dagen.