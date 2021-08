Næstved HG?s anfører, Karoline Ellegård, ser fortsat til fra tilskuerrækkerne med sin skade i foden. Præstø-pigens fravær kan tydeligt mærkes på holdet, fortæller sportschef, Steen Hansen.Foto: Jens Wollesen

Næstved HG jagter sensationen mod de danske mestre

Sport Sjællandske - 25. august 2021 Af Andreas Lissau

Næstved HG har fået en hård start på sæsonen i 1. division, hvor holdet har tabt deres tre første kampe - alle tre med én enkelt scoring.

Der er derfor brug for en positiv oplevelse for det unge hold, når de i aften skal forsøge, at levere sensationen mod storsatsende HB Køge.

Succeskriteriet for en positiv oplevelse i aftenens kamp er dog ikke nødvendigvis en sejr.

- Vi håber, der kommer en masse tilskuere, så pigerne kan få en god oplevelse i en kamp, hvor de får mærket, hvilket niveau det kræver at spille mod de bedste hold i Danmark. Så for mange af spillerne bliver det en lærerig kamp, hvor man skal suge til sig og nyde det. Målet er derfor ikke at gå videre men at få lagt i værktøjskassen, siger klubbens sportschef, Steen Hansen, der i dagens anledning også vil indgå i trænerteamet på sidelinjen sammen med assistententtræner, Carsten Madsen, grundet afbud fra holdets cheftræner, Jeppe Tengbjerg, som har civile ærinder.

Selvom onsdagens kamp, ifølge Steen Hansen, primært skal fungere som vigtige lærepenge for holdets unge spillere, så er pokalkampe notorisk kendt for at »leve deres eget liv«, hvorfor sportschefen derfor da også tror på overraskelsen.

- Det vigtigste er, at vi går på banen som en enhed, hvor vi viser, at vi har stolthed i det, vi laver, og vi ikke vil give os uden kamp. Hvis vi gør det, ja så kan sådan en kamp gå alle veje. Det er umuligt at spå om, hvordan kampen vil udvikle sig, siger Steen Hansen og fortsætter:

- Men de er jo næsten et fuldtidshold, de er danske mestre, de skal spille Champions League-kvalifikation i kommende uge, de har hentet fire U-19-landsholdsspillere i sommerpausen og har forstærket sig med udenlandske profiler. Så det er jo en hel anden størrelse og et andet set-up. Det må vi også erkende og være ydmyg omkring, lyder det fra sportschefen.

HB Køge-holdet har ikke set sig tilbage siden klubben vandt mesterskabet i seneste sæson.

Holdet har i de første tre kampe efter sommerpausen fortsat de imponerende takter og gjort rent bord med sejre over Thisted, Brøndby og senest KoldingQ.

Historien er en anden hos aftenens værter, som har fået en pointmæssig tung start på sæsonen i 1. division.

Her er det blevet til to 0-1-nederlag mod henholdsvis Odense Q og B93 samt et 2-3-nederlag i holdets seneste opgør mod Vildbjerg.

På trods af nul point, så har der dog været masser af positive tendenser i de første tre kampe, lyder det fra Steen Hansen.

- Vi spillede lige op med Odense, og burde have haft point med hjem. Det var det samme billede imod B93, hvor vi også taber 1-0. Hjemme mod Vildbjerg har vi spillet i cirka 70 procent af tiden og fører 2-1, da der mangler 12 minutter, men taber alligevel 3-2. Jeg ved godt dem, der ikke ser os spille tænker, at 0 point i tre kampe ser skidt ud. Men vi er nødt til også at kigge på substansen. Og på den baggrund har vi ikke kunne forvente mere af spillerne rent spillemæssigt, end det vi har set. Det der har kostet os er, at vi laver nogle begynderfejl indimellem. Men sådan er det, når man har så mange unge, som vi har, vurderer sportschefen.

Holdet har i de første kampe måtte undvære bærende og rutinerede kræfter i anfører Karoline Ellegård og målvogter, Christina Kese Jensen, som begge sidder ude med skader.

- Vi mangler dem helt klart. Det kan vi godt mærke rygradsmæssigt, og derfor er det vigtigt, at vi ikke kun kigger på resultater, men også indholdet i kampene. For der er rigtig meget talent på det unge hold, vi har, siger Steen Hansen.

Aftenens kamp mellem NIF HG og HB Køge fløjtes i gang klokken 19.00, og der er fri entré til opgøret, som bliver spillet på Næstved Stadion.

På søndag skal NIF HG forsøge at erhverve sig sæsonens første point til 1. divisionstabellen, når de hjemme møder Varde klokken 13.00.