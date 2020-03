Næstved-direktør Peter Nielsen havde fredag travlt med at ringe rundt til klubbens ansatte for at fortælle dem, at de var sendt hjem med fuld løn for at kunne imødegå kravene for at komme i betragtning til støtte fra regeringens trepartsaftale, der vil kompensere danske virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Foto: Simon Ydesen

Næstved Boldklub sender medarbejdere hjem

20. marts 2020
Af Simon Ydesen

Næstved Boldklub har valgt at sende sine medarbejdere hjem med fuld løn for at sikre muligheden for at, medarbejderne får fuld løn med støtte fra regeringens trepartsaftale i løbet af den igangværende coronakrise.

I praksis betyder det, at det er spillere og trænerteam, der sendes hjem, men da de alligevel ikke har opholdt sig i klubben i den seneste uge, er omvæltningen i kølvandet på fredagens udmelding af til at overse.

Den helt store forskel ligger nu i, at man fra Næstveds side ikke kan diktere, hvad spillerne skal gøre i forhold til at vedligeholde den fysiske form, hvor man hidtil har bedt dem om at følge et tildelt træningsprogram.

- Vi kan ikke gøre så meget på den led. Det må være op til spillerne selv at vurdere, hvor meget de vil gøre, men vi håber og forventer naturligvis, at de vender tilbage i acceptabel form, når vi atter kan spille fodbold, siger Næstved-direktør Peter Nielsen, der kalder beslutningen meget simpel.

- Vi skal jo opfylde de her krav for at kunne falde ind under den nye ordning, men det gør vi også gerne, for det her er naturligvis et vigtigt led i, at vi kan minimere de økonomiske konsekvenser, som den her situation får for os, siger Peter Nielsen.

Næstved er langt fra eneste 1. divisionsklub, der har taget dette skridt. HB Køge meldte allerede ud tidligt fredag, at medarbejderne var sendt hjem med fuld løn for at kunne imødegå den nye mulighed.

Peter Nielsen har ikke ligget på den lade side på trods af den nuværende situation. Han er allerede begyndt at gøre sig tanker om den virkelighed, der venter på den anden side af coronakrisen.

- Der er ingen tvivl om, at det her kommer til at påvirke os meget, men omvendt har jeg også en tro på, at vores partnere kan forstå, hvorfor de ikke har fået den ydelse, som de har betalt for. Når alt kommer til alt, så er det her jo en fælles situation for hele samfundet, og jeg tror alle kan relatere til den nuværende situation, så mon ikke vi finder ud af noget, siger Peter Nielsen, der håber, at han kan tilgodese sine sponsorer med nogle arrangementer, når turneringen forhåbentlig genoptages senere på foråret.

- Jeg har en stor tro på, at vi nok skal få lov til at spille fodbold igen i løbet af foråret. Lige nu afventer vi situationen. Så må vi se, hvad vi kan gøre for dem. I første omgang afventer vi bare en ændring i den nuværende situation, for der er andre ting, der er vigtigere end fodbold lige nu, siger Peter Nielsen, der som eneste ansatte i Næstved Boldklub bliver på jobbet for at varetage de daglige opgaver.

Rent praktisk kan Næstved i denne situation kalde medarbejderne tilbage på arbejde med én dags varsel. Der kan dog blive et spørgsmål i forhold til klubbens tyske arbejdsstyrke, fordi flere af de tyske ansatte lige nu befinder sig i hjemlandet.