Peter Nielsen går fra at være direktør i Næstved Boldklub til også at være medejer. Foto: John Ringstrøm

Næstved Boldklub er solgt

I meget tæt på to år nåede tyske Fabian Ernst og ghanesiske Alexander Quaye at eje Næstved Boldklub, men nu er den sydsjællandske 2. divisionsklub tilbage på lokale hænder.

Det er i hvert fald, hvad Sjællandske erfarer og for mange Næstved-fans vil det sikkert være en kæmpe julegave at høre, for under det tysk/ghanesiske ejerskab, hvor Fabian Ernst det sidste stykke tid alene ejede 85 procent, er Næstved Boldklub gået fra en topplacering i 1. division til en placering i 2. division langt væk fra oprykningen. Derudover har der i perioden været en masse uro med blandt andet syv cheftrænere igennem svingdøren, og også en masse spillere ud og ind fra ind- og ikke mindst udland.