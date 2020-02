Se billedserie Jahmal Jones er også at finde hos Team FOG Næstved i næste sæson. Foto: John Ringstrøm

Næste sæsons Team FOG-mandskab tager form

Sport Sjællandske - 24. februar 2020 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved er allerede godt i gang med at forberede truppen til næste sæson, selvom man langt fra er færdig med den igangværende. Team FOG Næstved havde i flere år spillere som Mathias Bak Christensen og Philip Hertz som gengangere fra sæson til sæson, men op til denne sæson forsvandt den kontinuitet med Philip Hertzs klubskifte til israelsk basket.

Den manglende erfaring og dermed kendskab til Team FOG Næstveds fremgangsmåde har uden tvivl været med til at besværliggøre arbejdsgangen for cheftræner Arnel Dedic, der i sin tid som Horsens-træner var kendt for at arbejde med stor kontinuitet i sin spillertrup, hvor han havde en stamme af spillere, der blev i klubben år efter år.

Derfor har det fra dag et været et ønske fra både træner og ledelse at opbygge en større kontinuitet og gerne en stamme af spillere, der kan gå igen gennem flere sæsoner. Den ambition har nu fået sin første saltvandsindsprøjtning.

Team FOG Næstved har således forlænget kontrakterne med Jahmal Jones og Esben Reinholt, så de også er at finde i Næstved i næste sæson.

- Det er et vigtigt skridt i den udvikling, vi gerne vil have på den sportslige front. Her er der ingen tvivl om, at vi gerne vil skabe en mere robust trup, og det gør vi ved at have de samme spillere gennem flere sæsoner. Det giver en klar fordel i forhold til at gøre opstarten lettere, og det er netop sådan en fordel klubber som Bakken, Svendborg, Randers og Horsens har haft, som vi nu også kan være med på, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren har dermed allerede fået papir på to vigtige spillere til næste sæsons mandskab. Der er ingen tvivl om, at Jahmal Jones har været et af de få lyspunkter i en noget svingende sæson, og Esben Reinholt ligner en mand, der er ved at finde sit basketmæssige jeg i Næstved. Senest leverede han en vital præstation i sejren over Horsens.

- Det er to spillere med den rette indstilling både på og udenfor banen, og det er spillere, der ved, hvad det kræver at være professionel. Det er vigtige og ofte oversete parametre i skabelsen af et stærkt kollektiv, som vi er på jagt efter, siger Andreas Larsen.

Han forventer lidt forskellige roller til de to kontraktforlængende spillere.

- Jahmal har vist, at han er på niveau med nogle af de bedste udenlandske spillere, vi har haft i klubben. Han er måske lidt undervurderet, men med sin uselviske spillestil passer han perfekt til Arnel Dedics koncept, siger Andreas Larsen.

- Esben Reinholt har vist sig godt frem i den relativt korte tid, han har været hos os. Han har noget rutine, og han laver få fejl, og så er han en god gut for det kollektive. Derudover tror jeg, at vi kan løfte ham meget i løbet af de kommende måneder, så jeg er spændt på, hvad Esben kan bidrage med, siger Andreas Larsen.

For Esben Reinholt er kontraktforlængelsen ganske naturlig efter en god begyndelse på sin tid som Team FOG Næstved-spiller.

- Jeg er kommet godt i gang, så det har været oplagt for mig at forlænge mit ophold i Næstved. Det har væreten utrolig positiv start, og jeg er glad for at spille under Arnel Dedic og for klubben, siger Esben Reinholt, der også hilser nyheden om Jahmal Jones' forlængelse meget velkommen.

- Han er først og fremmest en meget dygtig spiller, og så er det fedt, at vi er flere spillere, der kender klubben og kulturen, når vi tager fat på næste sæson, siger Esben Reinholt.

- Op til denne sæson prøvede man noget nyt, og det var måske medvirkende til, at det har været lidt svingende præstationer, men nogle gengangere giver sikkert noget tryghed, siger Esben Reinholt.