Når sport bliver en sideting

Sjællandske - 13. juni 2021 Af John Ringstrøm

Hvilken mat arbejdsdag.

Dagen efter Christian Eriksens kollaps under Danmarks EM-kamp i Parken mod Finland skal der stadig fyldes historier i den avis, du sidder med i hånden, eller den sports-sektion på sn.dk du er på lige nu, men hvor er det svært sådan en søndag eftermiddag.

Det handler selvfølgelig om at bevare professionalismen og i nogle timer lade arbejdet gå sin vante gang og snakke om sejre, nederlag og andre sportsbegivenheder med vores lokale sportsudøvere. Men alt føles bare så tomt og ligegyldigt med de uhyggelige tv-billeder af Eriksens livløse udtryk på nethinden.

Gud ske tak og lov for, at der senere på aftenen lørdag kom livstegn fra den danske fodboldstjerne, som var blevet kørt til Rigshospitalet, og at der søndag kom melding om, at han kunne sende kammeraterne en smilende videohilsen og under omstændighederne har det godt.

Men stadig sidder der en knugende klump i halsen og fjerne tanker til både den 29-årige Inter-spiller, hans pårørende, holdkammerater og... ja, egentlig alle os danskere med en kærlighed til Christian Eriksen og de øvrige kæmpe mandfolk på landsholdet.

Hvor er det fantastisk i den forbindelse at opleve, hvordan spillerne på landsholdet står sammen og agerer, hvordan alle vi danskere er medfølende og tager os af vore egne, og hvordan hele verdenen sender hilsner.

Med tårer trillende ned af kinderne så man målmand Kasper Schmeichel og især anfører Simon Kjær straks tage affære, samle medspillerne i et skjold foran Eriksen liggende på banen, men også have overskud til at trøste både Eriksens kæreste Sabrina og hinanden.

At de så efterfølgende tilsyneladende bliver presset af Uefa (det europæiske fodboldforbund) til at tage valget mellem at spille videre efter afbrydelsen eller spille videre søndag klokken 12, virker helt umenneskeligt. En vanvittig beslutning at træffe for landstræner Kasper Hjulmand, der også viste sig som en fantastisk leder for sit mandskab i den svære stund.

Jeg er ikke sportspsykolog, men det må være umuligt for selv en top-professionel spiller kun at have tankerne på kampen, når man lige har set sin ven, holdets strateg og holdkammerat være så tæt på døden, som Eriksen var. Det var resten af kampen et ganske godt eksempel på - en meget berørt Simon Kjær måtte lade sig skifte ud og Pierre-Emile Højbjerg kunne dårlig sparke straffesparket helt ind til Finlands keeper Hradecky.

Nederlaget på 0-1 til Finland kan i min verden ikke være mere ligegyldigt. Mine tanker er slet ikke på den EM-slutrunde, der skulle have været en fest og en forløsning efter flere måneders corona-nedlukning.

Tankerne er udelukkende hos Christian Eriksen, og det er de også hos mange af regionens sportsfolk.

Det kan tydeligt aflæses i weekendens mange opslag på de sociale medier. Blandt andre skriver Næstved Boldklubs kommende cheftræner og mange års assistenttræner for landsholdet - heriblandt Christian Eriksen - Peter Bonde:

»Det er det værste jeg har oplevet i mit fodboldliv. Kære Christian. jeg ønsker dig alt det bedste. God bedring min ven.«

Vordingborgs tidligere bokseformand Jens-Peter Hansen rammer det også meget godt ind:

»Pludselig er fodbold ligegyldigt. Håber det bedste for Eriksen.«

FC Storebælt som klub skriver på deres facebook-side:

»Fra klubbens side vil vi gerne sende en hilsen til Christian Eriksen, som vi håber kommer sig hurtigt oven på den forfærdelige oplevelse i aftes i Parken. Vi vil alle støtte dig og de andre drenge i rød og hvid, som hele fodbold-Danmark gør det i disse dage. God bedring Christian.«

Og Slagelses OL-løber Abdi Ulad skriver også:

»Varme tanker til dig og din familie Chris.«

Mine tanker er også fløjet tilbage til en tragisk, lokal hændelse for 15 år siden. På selvsamme dag 12. juni mistede Næstved Boldklub spilleren med det stadig fredede nummer 7 på trøjen, Rasmus Green, der døde af et hjertestop under en træningsaften.

Så galt gik det heldigvis ikke for Christian Eriksen.