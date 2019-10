Se billedserie Sandra Jensen har tidligere vundet både sølv og bronze med NM for juniorer, men nu kan AK Atlas-løfteren også fremvise en international seniormedalje. Privatfoto

NM-sølv til Atlas

Sport Sjællandske - 13. oktober 2019

Det blev ikke til nogen titler til Slagelse-klubben AK Atlas ved weekenens nordiske mesterskaber i vægtløftning i Norge, men mindre end guld kunne også få smilet frem. I hvert fald på Sandra Jensen.

Hun fik hængt en sølvmedalje om halsen efter 74 kilo i træk og 90 kilo i stød i klassen op til 55 kilo.

- Jeg er glad og havde ikke regnet med en sølvmedalje, da jeg tog hjemmefra, siger Sandra Jensen, der var tæt på at sætte personlig rekord med 94 kilo i stød.

- Den tager jeg uden tvivl næste gang, siger hun

- Min træning har været hård og meget fokuseret på styrke her efter VM, så jeg var spændt på, hvordan det ville gå. Det er rart at føle, at ens træning giver pote, men man er jo altid sulten efter mere.

Bruhn stødte 100 kilo

Det var den første internatinale senior-medalje til Sandra Jensen, der normalt kæmper mod blandt andre OL-kandidaten og klubkammeraten Katrine Bruhn i sin vægtklasse.

Denne gang stillede Katrine Bruhn dog op hos de lidt tungere i klassen op til 59 kilo for ikke at kæmpe sig ned i vægt igen så tæt på VM for få uger siden.

Derfor var placeringen heller ikke så vigtig for Atlas-løfteren

- Jeg fik 76 kilo i træk og 100 kilo i stød, hvor de 100 var to kilo konkurrencetop, siger Katrine Bruhn.

- Det var egentlig, hvad jeg gik efter, da NM ikke er så vigtigt for mig i år i forhold til OL-kvalifikationen. Derudover havde jeg brug for at bevise for mig selv, at jeg kan støde 100+. Jeg havde et rigtig godt forsøg på 105 i stød, hvilket havde givet mig medalje, siger hun.

Næste stævne for Katrine Bruhn bliver i Rom til januar, men det er ikke ensbetydende med pause.

- Absolut ikke. Nu begynder slutspurten og det hårde arbejde. Jeg rejser på træningslejr til USA igen om to uger, og jeg glæder mig til de næste måneder, siger hun.

Vennekilde satsede

AK Atlas' anden OL-kandidat Louise Vennekilde blev nordiske mester. I år måtte Danmarks stærkste kvindelige vægtløfter dog nøjes med sølv i klassen op til 87 kilo efter 95 kilo i træk og 116 kilo i stød.

- Jeg gik efter guldet og er skuffet over at misse det med ét kilo, siger Louise Vennekilde, der dog ikke havde fuld fokus på kuløren på medaljen.

- Vi lavede nogle satsninger, som var rigtig tæt på at lykkedes, og det betyder så desværre, at jeg misser guldet. Men mit overordnede mål var at forsøge at lave et bedre resultat end til VM, da det ville give mig end bedre mulighed for at komme til OL. Derfor satsede vi i dag, siger Louise Vennekilde.

Fin debut til Vigild

AK Atlas' fjerde deltager ved NM var debutanten Nanna Vigild, der kæmpede sig til en fjerdeplads i klassen op til 71 kilo.

Her blev det til 81 kilo i træk og 98 kilo i stød.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med mit resultat. Det er ny top med to kilo i træk, og tangering af min bedste total. Jeg fejler mit sidste forsøg i stød, hvilket er brand ærgerligt. Men jeg er alligevel stolt over, hvordan mit første nordiske seniormesterskab gik., siger Nanna Vigild, der kun har et par år bag sig som vægtløfter.

- Nu skal Frank (træner Frank Petersen, red.) og jeg arbejde videre, så det kan blive til endnu bedre resultater, siger hun.