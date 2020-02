Se billedserie Krystian Jensen var med igen hos Korsør/Tårnborg for fuld udblæsning, og det kan blive meget vigtigt med tanke på de kommende kampe. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

NHH vandt træningsaften i Korsør

20. februar 2020

33-19 kom Næstved/Herlufsholms pokalsejr over Korsør/Tårnborg til at lyde på.

Allerede inden kampen havde Korsør/Tårnborg-træner Jacob Larsen annonceret, at pokalkampen mod Næstved/Herlufsholm ville blive nedprioriteret, fordi man lige nu kæmper en bestemt legemsdel ud af bukserne for at blive i 2. division.

Hos gæsterne fra Næstved/Herlufsholm har man ikke just samme problemstilling. Her er problemstillingen, at man er mere eller mindre sikker på at blive i netop 2. division. Oprykningsambitionerne er nemlig forduftet, hvorfor Tomas Laursen ikke har samme behov for at tænke i at spare spillere.

Bedømt ud fra torsdagens pokalkamp kunne nu godt have sparet et par spillere eller tre, for der var ikke meget modstand i vestsjællænderne denne aften.

Korsør/Tårnborg kom foran 1-0, men det var både første og eneste føring til hjemmeholdet, der stille og roligt blev kørt ud på et sidespor af et velspillende Næstved/Herlufsholm-mandskab.

Føringen blev stille udbygget, og mod første halvlegs slutning kom der for alvor skred i tingene på måltavlen. Man kan sammenligne det med det dige, der er brudt sammen ved Ribe, da der først gik hul på det, så gik det stærkt på samme måde, som det gik stærkt, da først Næstved/Herlufsholm fik hul på hjemmeholdets forsvar.

Den sydsjællandske pauseføring lød på 17-8, og mens det i anden halvleg mest af handlede om at få kampen overstået uden skader for de to hold fortsatte kampens dommere med at uddele en lind strøm af 2 minutters udvisninger til begge hold. Det var i nogle tilfælde næsten grinagtigt at se, hvad der blev fløjtet for. Hvad vigtigere var så endte kampen uden, at der blev brug for isposer, og så kunne trænere, spillere og tilskuere drage et lettelsens suk, da kampen var spillet til ende.

- Det her varen fin træningsaften for os. Der er ikke så meget andet at sige til den her kamp. Vi spillede en god gang håndbold, og jeg er tilfreds med, at jeg fik nogle af de spillere i aktion, som har været ude med skader, siger NHH-træner Tomas Laursen, der fremhæver holdets unge keeper Oliver Jensen for en flot kamp.

I den anden lejr var der også tilfredshed trods nederlaget.

- Det her var en meget fin træningsaften for os. Det var med en træningsmodstander på et meget højere niveau, end vi normalt kan præsterer, så det her var en god aften, og der er ikke så meget at sige til resultataet, selvom jeg er træt af de mange udvisninger, som de to dommere fløjtede. Det var ikke afgørende på nogen måde, men det betød, at de løb fra os i første halvleg, siger Jacob Larsen, der glædede sig over, at Krystian Jensen var tilbage i højeste gear.

- Det er ved at være et stykke tid siden, at vi har haft Krystian med i det omfang, og i tirsdags troede jeg faktisk ikke, at han kunne spille, så det her var meget godt at se, siger Jacob Larsen.