Der var blomster til Team FOG Næstveds kaptajn Philip Hertz inden den seneste hjememkamp mod Randers. Årsagen var, at Philip hertz er udtaget til det danske landshold, der i næste uge skal en tur til Litauen for at spille kvalifikationskampe til EM. Foto: Kenn Thomsen

NBA-modstand venter Team FOG-kaptajn

Team FOG Næstveds kaptajn Philip Hertz er blandt de bedste spillere i den danske basketliga. Derfor er han blevet udtaget til det danske landsholds kommende EM-kvalifikationskampe mod Litauen og Tjekkiet.

Kampene spilles i Litauen, hvor det danske landshold kan se frem til at blive indlogeret på et hotel, hvor man får en etage for sig selv, mens man kun kan forvente at komme udenfor hotellets vægge, når turen går til hallen for at træne og spille kampe.