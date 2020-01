Munksgaards mange højdepunkter

Se billedserie Kristoffer Munksgaard har samlet set spillet over 200 kampe for Næstved. Nu takker han af med et skifte til Fremad Amager.

Sport Sjællandske - 31. januar 2020 kl. 22:10 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristoffer Munksgaard har på nær et enkelt år i HB Køge spillet for Næstved siden sommeren 2012. Det er derfor lidt af en epoke, der slutter med hans skifte til Fremad Amager.

- Det er helt klart med blandede følelser, at jeg takker af i Næstved. Det er en klub, som jeg er kommet til at holde af efter så mange år, men jeg må også bare indrømme, at det sidste halve år ikke har været nemt. Det har budt på mange udfordringer, men det er vigtigt for mig at sige, at det sidste halve år ikke skal overskygge de mange gode oplevelser, jeg har haft som Næstved-spiller, siger Kristoffer Munksgaard til Sjællandske.

Efter lidt mere end 200 kampe og stribevis af kampafgørende præstationer i den grønne trøje er der mange minder, der lige pludselig trænger sig på, da han bliver bedt om at komme med et par højdepunkter.

- Det er oplagt for mig at tænke tilbage på sidste sæson som et højdepunkt. At vi som oprykkerhold var så tæt på de famøse playoffkampe var noget helt specielt, og så var pokalkampen mod AGF også noget særligt. Det er ting, som jeg vil huske på fra min tid i Næstved. Der har været mange mål og mange aktioner, som jeg kan hive frem. Der er blandt andet et enkelt mål tilbage fra foråret 2017 mod Fremad Amager, som jeg kan huske som særligt godt, siger Kristoffer Munksgaard, der i den sekvens sagde farvel til tre-fire Fremad Amager-spillere, inden han tordnede bolden op i det lange hjørne.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvorfor det endte med at blive et farvel til Næstved og et goddag til Fremad Amager, men lidt vil han dog gerne sige.

- Helt overordnet er jeg nået til et sted i mit liv, hvor jeg har en familie at tage hensyn til, og her handler det om, hvordan jeg bedst kan få tingene til at hænge sammen. Fremad Amager har givet mig en mulighed som passer fint til min situation, siger Kristoffer Munksgaard.

Nu venter en ny hverdag i Fremad Amager, og det ser han frem til med spænding.

- Jeg er spændt på at se, hvad der venter i Fremad Amager, men der skal ikke herske tvivl om, at jeg også har været glad for min tid i Næstved, og jeg vil gerne takke klubbens fans for altid at have bakket mig og holdet loyalt op. Det har jeg sat stor pris på, siger Kristoffer Munksgaard.