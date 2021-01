VK Vestsjællands sportschef og libero Kim Buchwald håber at skulle spille pokalfinale på hjemmebane - og måske endda med tilskuere på lægterne. Foto: Claus Rasmussen

Mulig pokalfinale på hjemmebane

Sport Sjællandske - 09. januar 2021 kl. 07:37 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var stor jubel, da VK Vestsjællands herrer i slutningen af november kvalificerede sig til Final 4 i pokalturneringen for første gang.

Stævnet skulle efter planen spilles i Aarhus i starten af februar, men nu er det store volleyball-arrangement aflyst.

- Final 4 skal være en fest for hele volleyball-folket, både spillere og tilskuere. For nuværende ser det ikke ud til, at dette kan lade sig gøre på grund af corona- restriktioner, og Volleyball Danmark her derfor besluttet, at afvikle kampene lokalt hos klubberne, siger Volleyball Danmarks formand Mads Olsen til forbundets hjemmeside.

VK Vestsjælland skal stadig møde Middelfart i den ene semifinale, og her får fynboerne fordel af hjemmebane.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kommer til at spille i Aarhus med flere hundrede tilskuere. Men det havde vi jo næsten indstillet os på allerede - og der havde jo alligevel ikke været meget Final 4 over at køre derover og spille i en tom hal. Så er det lige så godt at spille i Middelfart, siger VK Vestsjællands spillende sportschef Kim Buchwald.

Vestsjællænderne vandt 3-2 sidste gang, de var på besøg i Lillebæltshallen, og der vanker en helt særlig oplevelse, hvis de kan gentage sejren.

Så skal VKV'erne nemlig spille pokalfinale på hjemmebane mod enten Gentofte eller Nordenskov.

- Det er fantastisk at have mulighed for en finale på hjemmebane. Den skal spilles senest 28. marts, så i bedste fald kan vi lægge den så sent, at vi får lov at have tilskuere, siger Kim Buchwald, der også kan se frem til hjemmebane i en eventuel kamp om tredjepladsen.

- Det er motiverende, og vi må jo se på det positive. Først og fremmest er vi glade for overhovedet at få lov at spille, når så meget andet er lukket ned, siger sportschefen.

Lige som andre elitesportsfolk har VK Vestsjællands ligaspillere stadig mulighed for at træne, og det bliver udnyttet fuldt ud.

- I denne uge har vi haft fire træninger mere end normalt. Hallen er jo åben, og vi har tid til det, siger Kim Buchwald, der har været i sportstøjet fra morgenstunden sammen med nogle af holdkammeraterne.

- Vi har en del spillere, der går i skole, og de har nogle frimoduler. Og så lægger vi træningerne der. Der er også nogle stykker, der er sendt hjem fra arbejde, og så er der vores professionelle spillere. Så vi er seks-otte stykker til morgentræningerne, siger Kim Buchwald.

- Det er noget lort med coronaen, og vi er i en frygtelig situation rent samfundsmæssigt. Men vi prøver at angribe det positivt og bruge de muligheder, der er, siger han.