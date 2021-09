Se billedserie Joachim Møller (th) er kommet sig godt over en skulderoperation og er nu igen klar til at slås med de allerbedste i den danske håndboldliga. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Møller mænger sig med de bedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Møller mænger sig med de bedste

Sport Sjællandske - 15. september 2021 kl. 06:42 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der er spillet tre kampe af den nye sæson i mændenes håndboldliga og modstanderne har allerede været kæmpe profiler som blandt andre norske Eivind Tangen, islandske Aron Palmarsson og danske Henrik Møllgaard.

Jo, Joachim Møller og TMS Ringsted har fået deres sag for i den indledende del af efteråret, men de har til gengæld også allerede sikret sig sæsonens to første point efter hjemmesejren i Ringsted på 38-33 over Lemvig-Thyborøn mandag aften.

- Det var dejligt, og så lige netop over Lemvig, som vi lå og boksede med en del sidste sæson, lyder det fra Joachim Møller, der blev noteret for et enkelt mål i kampen.

I det hele taget har den 23-årige sydsjællænder gjort det godt og været en fast del af TMS' »streg-korps«, som har taget nogle gevaldige slagsmål i de tre første kampe. Først i premierenederlaget hjemme mod Skjern og så i 30-38-nederlaget ude til de danske mestre fra Aalborg.

- Vi spillede egentlig en skidt kamp i Aalborg, men det var fedt at spille i Gigantium. Ikke kun fordi man får lov at spille mod Palmarsson og de danske mestre, men fordi der var over 4.000 mennesker i hallen. Der gik et sus igennem én, og især fordi vi spillede for tomme haller i sidste sæson, siger den tidligere Næstved Herlufsholm-spiller.

Joachim Møller blev hentet til TMS Ringsted kort før julen 2019. Indtil da havde den da 21-årige stregspiller gjort sig i flere sæsoner på Næstved Herlufsholms 2. divisionshold og var blevet bedre og bedre for næsten hver kamp.

- Det kom lidt ud af det blå, at TMS kontaktede mig. Det var et vildt skifte og var også overraskende for mig selv. Man går lidt i sin egen verden i 2. division, og jeg havde egentlig sagt ja til at fortsætte i Næstved Herlufsholm, da jeg var tilfreds med at være der, siger Møller.

Han sagde hurtigt ja til at trække den grønne trøje over hovedet, og så begyndte omstillingen til en tilværelse på et noget højere plan for alvor.

- Det var et stort skridt at gå fra at være en profil og en af de bærende kræfter på Næstved Herlufsholms hold til at være »bagerst i bussen«. Rent mentalt skal man være skarp på at omstille sig til at éns rolle bliver helt anderledes. Det er en løbende proces, men det var jeg klar over, siger Joachim Møller, der har udvist kæmpe tålmodighed men også en stærk psyke i bestræbelserne på at spille sig ind i varmen.

- Jeg var klar over, at jeg ikke blev en profil i 1. division eller ligaen lige med det samme. Den største forskel fra 2. division er, at man skal gøre sig umage med hver enkelt lille detalje. Der er ikke råd til at fejltrin, konstaterer han.

De første fire måneder hos TMS foregik i 1. division, inden sæsonen blev lukket ned på grund af corona. Men efter oprykningen til ligaen begyndte Joachim Møller for alvor at være blandt træner Christian Dalmoses foretrukne »hårde hunde« på stregen.

I marts måtte han dog lægge sig ned, da en overrevet ledlæbe i den ene skulder skulle opereres. Men tidspunktet var velvalgt.

- Jeg er lige kommet tilbage og var klar til sæsonstart. Jeg brugte hele foråret og det meste af sommeren på genoptræning, så jeg præcis nåede at være med på træningslejren i Malaga. Og nu går det rigtig fedt, siger Joachim Møller, der fik en hel del ud af de enlige anstrengelser under genoptræningsfasen.

- Jeg lagde syv-otte kilo på hen over foråret, fordi jeg havde masser af tid til styrketræning. Håndboldformen mangler måske stadig en anelse, men den kommer mere og mere, siger Møller, der udgør Dalmoses »stregtrio« sammen med Sebastian Thor og Anders Agger.

- Vi bruger hinanden meget i kampene. Jeg har en rolle defensivt i 6-0-forsvaret, men også en rolle, når vi spiller syv mod seks. Vi tre strege ligger og supplerer hinanden meget godt. Jeg føler mig hvert fald godt tilpas, siger han.

Den næsten to meter høje stregspiller har det, han kalder en »semi-prof« kontrakt med TMS Ringsted.

Dagligdagen går derfor med pendling fra bopælen i Næstved til træning og kampe i Ringsted, men også til lærerstudiet på seminariet i Vordingborg, hvor han mangler et år.

- Det fungerer fint, kommer det fra Joachim Møller, der som ungdomsspiller »snuste« lidt til nogle talentsamlinger under HRØ (Håndbold Region Øst).

- Jeg har ikke været på nogle af ungdomslandsholdene, så man kan ikke sige, at jeg har taget den klassiske vej gennem systemet. Men nu er jeg her i ligaen og det er jo skidesjovt at spille med de bedste, konstaterer den bomstærke TMS'er.