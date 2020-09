I værste fald er der spredt coronavirus blandt Vordingborgs spillere, trænere og ledere. To spillere har i hvert fald symptomer - og ikke nødvendigvis Anders Nielsen (t.v.) og Jannik Skov Hansen på billedet. Ingen har dog fået svar på test endnu. Foto: John Ringstrøm

Mistanke om corona i fodboldtrup

Sport Sjællandske - 03. september 2020 kl. 19:18 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var overraskende tomt på Vordingborg IFs træningsbaner torsdag aften.

I hvert fald dér, hvor danmarksserieholdet normalt træner, og årsagen var, at alle blev bedt om at blive hjemme af frygt for corona.

- To af vores spillere har symptomer på corona, og ikke bare milde. De har simpelthen lagt sig. De var begge med i tirsdagens pokalkamp i Ringsted, og er efterfølgende sendt hjem fra deres respektive arbejde. Så nu har vi bedt alle spillere, trænere og ledere om at blive testet, siger Vordingborg IFs formand Morten Brandt.

Der kan gå flere dage, før alle kan få tid til en test og dernæst et par dage eller tre mere, før der kommer svar.

Det betyder også, at lørdagens danmarksseriekamp mellem Taastrup FC og Vordingborg er i mere end fare for at blive udsat. Det er op til de to klubber selv af afgøre, om de kan finde en ny dato at spille kampen på.

- Vi afventer nu Taastrups beslutning, for det er op til dem. Men det er simpelthen for stor en risiko at køre derind og spille, siger Vordingborg-formanden.