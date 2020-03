- Et nederlag er et nederlag, og det er jeg træt af, siger Kalle Madsen, der blev topscorer for VKV mod Gentofte. Foto: Claus Rasmussen

Mestrene sendte VK Vestsjælland ud

Sport Sjællandske - 01. marts 2020 kl. 21:22 Af Claus Rasmussen

Der er forskel på at have tabt på forhånd og på at være realistisk.

Sådan var udgangspunktet for VK Vestsjællands herrer inden søndagens hjemmekamp mod Gentofte.

Både i de to kampe i grundspillet i Volleyligaen og i torsdagens første kvartfinale tabte VKV 0-3, så der skulle noget af en præstation til for at fremtvinge en tredje og afgørende kamp om semifinalepladsen.

- Det lå jo ikke i kortene, at vi kunne vinde. Man skal aldrig gå på banen med tanken om, at man har tabt på forhånd, men vi vidste godt, at det ville blive hårdt, siger VK Vestsjællands landsholdsspiller Kalle Madsen.

Han blev topscorer for værterne med 15 point, og i det hele taget strittede hjemmeholdet godt imod.

Gentofte vandt første sæt 25-19, men i andet sæt var VKV foran 22-20, inden de forsvarende mestre alligevel snuppede sættet med 25-23. Derefter blev tredje sæt nærmest en walkover for favoritterne. 25-12.

- Vi gjorde det virkelig godt i de to første sæt og fik en langt bedre start end i den første kvartfinale. Der var en helt anden gejst, og selv om der ikke er en ekstraordinær forskel på statistikken for de to kampe, så føltes det meget bedre i dag, siger Kalle Madsen, der roser blandt andre Kim Buchwald og Jacob Bech for en god indsats.

Mens Gentofte nu skal spille i DM-medaljer, skal VKV i gang med slutspillet om pladserne fra fem til 10, hvor der venter kampe mod Aalborg, Ishøj, Amager, Hvidovre eller Middelfart og Marienlyst eller ASV Elite.