Mestrene kom lidt hakkende fra start

Sport Sjællandske - 12. september 2021

Næstveds forsvarende danske mestre hev en kanin op af hatten til lørdagens sæsonpremiere i Bordtennisligaen på udebane mod Roskilde. En kanin på næsten to meter og med egyptisk pas.

Sydsjællænderne har nemlig hentet OL-deltageren Khaled Assar tilbage til klubben, og han beviste sit værd fra start med sejre over både Michael Maze og Allan Bentsen.

Hampus Söderlund og Tomas Koldas vandt også hver en sejr, mens Roskilde tog sig af de fire øvrige kampe, og så skulle holdmatchen afgøres i et »Golden Set«.

Her gentog Jens Lundqvist sin sejr over Hampus Söderlund fra tidligere på dagen. Dermed sikrede han Roskilde en spinkel 5-4 sejr og sæsonens to første point, mens Næstved måtte nøjes med et enkelt.

Søndag satte Næstved dog point nummer to, tre og fire på kontoen med en hjemmesejr på 5-3 over Hillerød.

Khaled Assar, Hampus Söderlund og Andreas Törnqvist sørgede for tre sejre før pausen, mens Anton Andersson bragte Hillerød på tavlen med en sejr over Tomas Koldas.

Da spillet blev genoptaget vandt Hampus Söderlund sikkert over Peter Svenningsen, og så var det egentlig bare et spørgsmål om sejrens størrelse. Skulle man tro.

Khaled Asser tabte tog i tre overraskende klare sæt til Anton Andersson, og da Andreas Törnqvist misbrugte tre matchbolde og tabte i fem sæt til Daniel Simonsen, stod der pludselig 4-3 på kridttavlen.

Så var det op til Tomas Koldas at køre sejren hjem mod Hillerøds reserve Jacob Reuther, og det lykkedes for den unge tjekke at leve op til favoritværdigheden med en 3-1 sejr.

Trods hjemmesejren var sportschef Nicolai Nordahl ikke specielt tilfreds med, at der skulle nå at blive spænding om udfaldet.

- Det var meget dårligt i dag. Det må vi være ærlige at sige. Det er et hold, vi skal slå stort. Men det er fint nok - og vi kan jo ikke klage over en sejr. Der var god energi og god gejst, og nu er vi i gang, siger Nicolai Nordahl.

Næstved har som mål at genvinde DM-titlen, og her bliver Khaled Assar en vigtig brik.

Egypteren har netop væred med til at vinde det afrikanske holdmesterskab, ligesom han vandt sølv i både herre- og mixeddouble.

- Det var et godt resultat, siger Khaled Assar, der er i noget bedre form end i sin første sæson i Næstved for to år siden.

- Jeg har tabt 10-12 kilo. Op til OL har jeg trænet hårdt, og jeg håber, jeg kan holde det, siger han med et glimt i øjet.

Snart vender Assar hjem til Egypten på træningslejr, og det langsigtede mål er at forbedre sin nuværende placering som nummer 118 på verdensranglisten til en plads i top 50.

Og så vil han også gerne have succes sammen med holdkammeraterne i Næstved.

- Der er en god holdånd, og jeg ser frem til sæsonen. Og jeg tror, vi kan gøre noget godt, siger Khaled Assar.