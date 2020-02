Kim Astrup og Selena Piek lagde for med at sikre Skælskør en sejr i mixeddouble. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mestrene bliver i ligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mestrene bliver i ligaen

Sport Sjællandske - 28. februar 2020 kl. 22:14 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 21.14 fredag aften var sagen klar. De regerende danske badmintonmestre fra Team Skælskør havde sikret sig sejr nummer fem i nedrykningskampen mod Værløse, og så var der ingen grund til at spille de to sidste kampe færdig, som man ellers har gjort det i grundspillet.

Skælskør kan gå på ferie, mens Værløse skal møde AB Aarhus i en kamp i april om at undgå nedrykning.

Træner Steen Schleicher Pedersen fra Skælskør gik ind til kampen med nogle rynkede pandebryn.

- Værløse har gjort det overraskende godt i de seneste par kampe, og når jeg lige ser på holdopstillingerne kan jeg ikke finde fem kampe, hvor vi er favoritter, sagde han.

Men al skam blev gjort til skamme. Det var kun hollandske Imke van der Aar, der i 2. damesingle virkelig var kommet på en for stor opgave, men det betød så ikke så meget i den store sammenhæng.

Værløse fik let spil i åbningskampen mellem Julie Dawall og Ashwathi Pillai. Kampen blev nærmest afgjort på den britiske ambassade i Moskva, hvor Skælskørs russiske damesingle Evgenyia Kosetskaya havde afleveret sit pas for at få et visum til All England senere i marts. Men sagsbehandlingen blev så langsom, at Kosetskaya ikke nåede at få sit pas, så hun kunne tage med til Værløse.

Så svenske Ashwathi Pillai blev kastet for løverne mod hjemmeholdets Julie Dawall, der uden det store besvær vandt i to sæt uden at det dog blev pinligt for Pillai.

Men derfra begyndte det at gå bedre for gæsterne.

De to mixeddoubler blev vundet, selv om Frederik Søgaard og Imke van der Aar måtte slide godt for føden og leverede en noget blandet indsats. Men det var i hvert fald nok til at besejre Mikkel Mikkelsen og Julie Finne-Ipsen, der lavede alt for mange fejl på forholdsvis simple bolde.

Kim Astrup og Selena Piek havde det noget nemmere i deres kamp mod Mathias Thyrri og Mai Surrow og vandt i to sæt.

I 1. herresingle gik det helt galt for Værløse. Rasmus Messerschmidt førte med 20-15 og 21-20 i 1. sæt, men han satte det hele over styr mod den godt kæmpende hollænder Marc Caljouw, der ellers ikke har spillet meget for Skælskør i denne sæson. 2. sæt endda med solide 21-11 til Caljouw.

I den anden herresingle oplevede man for en sjælden gangs skyld, at værternes Ditlev Jæger Holm virkede noget frustreret. Måske fordi han havde så svært ved at få boldene forbi Toby Penty, der overlevede en sætbold i 2. sæt, før Ditlev Jæger Holm typisk nok slog matchbolden i nettet, så Skælskør nåede op på 4-1 i det samlede regnskab.

Doublen med Kim Astrup og Mad Pieler Kolding sørgede for den vitale sejr, der gjorde stillingen til 5-2.