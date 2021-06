Mesterskab på målscoren

Fem udvalgte og nyslåede danske mestre fra Slagelse Hockeyklub plus en lille pige, der på klubbens vegne modtog Slagelse Guld. Fra venstre er det Nikolaj Moll, Frederik Skovgaard, Stephan Trzepacz (med sin datter Althea), målmand Martin Andersen og Mads Nielsen. Foto: SHK

Sport Sjællandske - 25. juni 2021 kl. 06:32 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det kunne blive enten Københavns Hockeyklub (KH) eller Slagelse Hockeyklub, der løb med årets danske mesterskab udendørs.

Kun målscoren skilte de to storklubber inden sidste runde i ligaen, hvor nogle kontroversielle udfald gjorde, at det blev de seneste syv års udendørsmestre fra Slagelse, der igen løb med titlen. Og for første gang med den nye træner Klaus Larsen i en hel udendørs-sæson

- Det hele skulle afgøres på målscoren. For indbyrdes havde vi slået hinanden. I anden sidste runde gik KH så pludselig hen og vandt 16-0 over Gentofte, mens vores modstander Orient meldte fra. Det ville give os en skrivebordssejr på 5-0. Men vi overtalte Orient til at stille op og så vandt vi 8-1, fortæller Slagelses veteran Mikkel Steinmetz.

I den forgangne weekend skulle de afgørende slag så stå, men igen gik der afbud i den.

KH skulle møde Orient, mens Slagelses modstander Gentofte, der havde fået klø af KH runden inden, meldte fra.

- Det betød jo, at målscoren ville blive et kæmpe-issue, for vi ville få en sejr på 5-0 over Gentofte. På det tidspunkt er vi seks mål foran KH, som derefter »kun« vinder 4-1 over Orient, og så ender vi med at blive mestre, lyder det fra en glad og lettet Mikkel Steinmetz, der dog finder hele afslutningen en anelse besynderlig.

- Det er selvfølgelig en kedelig sag, når man begynder at melde fra, og det er vi kede af. Vi har overfor forbundet gjort opmærksom på, at der bør tages mere professionelt hånd om den slags, siger Slagelse-spilleren, der alligevel sagtens kunne juble med holdkammeraterne over det ottende udendørs-guld i træk.

- Vi holdt afslutningsfest om søndagen og fejrede det. Vi havde også i forvejen billet til europæisk turnering, da vi er pokalmestre, men nu er vi sikret en »bedre billet« via det danske mesterskab, siger Mikkel Steinmetz.

Tre af Slagelses guldvindere skulle have været med det danske landshold til EM på Malta i juli, men det er aflyst, da der indløb flere afbud på grund af corona-situationen.

Danmark skulle have spillet Championship IV på Malta, men efter aflysningen fik man muligheden for at rykke en række op og spille Championship III i Portugal. Her var danskerne dog ikke førstevælger og derfor gik pladsen til en anden.

Danmarks hollandske landstræner Peter Kalfstermann har også haft store udfordringer med at komme frem og tilbage til Danmark, så der har ikke været meget landsholdsaktivitet for slagelseanerne Martin Andersen, Lasse Steinmetz og Laurits Due i denne omgang.