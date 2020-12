Mesteren står for døren

For andet år i træk skal vi have kåret en årets Sjællandskes Mester. En hæder til og en anerkendelse af en lokal sportsprofil eller et lokalt hold, der har præsteret noget særligt i løbet af året.

Godt nok har 2020 været et noget anderledes og turbulent år med corona-pandemien hærgende over hele verden. Flere lande - og dermed også sportsverdenens muligheder for at træne og/eller komme kamp - har været lukket ned i perioder, og selv de helt store, internationale events som OL i Tokyo og EM i fodbold, der skulle have været spillet i blandt andet Danmark, er blevet udsat.