Mentalt klar til kaniner i kvartfinale

04. april 2021 Af John Ringstrøm

Første opgør i bedst af fem om at komme i basketligaens semifinaleserie spilles mandag aften i Svendborg og her skal Team FOG Næstved finde et helt andet niveau frem, end holdet gjorde i grundspillets sidste udekamp mod BK Amager.

Godt nok vandt sydsjællænderne 91-72 på Amager i mandags, men spillet ville ikke kunne gøre sig gældende ude mod de sydfynske »kaniner«.

Det mener i hvert fald Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen.

- Det var ikke godt nok. Vi er ellers blevet bedre og bedre i de sidste kampe, bortset fra en svipser mod Horsens, men Svendborg er gode og vi får ikke samme plads som mod eksempelvis Amager. Det er noget andet at stå over for en Sebastian Åris, end en rimelig ukendt Amager-spiller, siger Larsen med henvisning til, at eksempelvis Alante Fenner fik lov til at lave 32 point.

Larsens og holdets ambition er notorisk medaljer hver sæson, men i denne sæson har i hvert fald fire hold indtil videre været bedre. Som nummer fem i grundspillet skal Team FOG Næstved derfor i kvartfinalen møde nummer fire Svendborg Rabbits, som har vundet tre af de fire indbyrdes opgør i denne sæson.

- Vi har holdet til at gøre det. På papiret synes jeg også, vi er favoritter, men ellers tør jeg ikke sætte procenter på, lyder det fra Team FOG-direktøren.

Det vil naturligvis være et fantastisk udgangspunkt at vinde den første kvartfinale på udebane, og kan sydsjællænderne så selv vinde deres to hjemmekampe, vil det være nok.

- Det er klart den sværeste kvartfinale, der skal spilles. Jeg er egentlig godt tilfreds med vores hold hele vejen rundt, for de har alle løftet sig. Især Jarel Spellman har været god, og Frederik H. Nielsen er spillet bedre ind på holdet. Vi har også gode, store centerspillere. Det er meget mentalt, at man skal være klar til de her kampe, mener en forventningsfuld Andreas Larsen.