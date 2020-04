Slagelse-sportschef Søren Andersen. Foto: Simon Ydesen

Melding skaber optimisme i Slagelse

Sport Sjællandske - 01. april 2020 kl. 07:21 Af Simon Ydesen

Mandag blev der afviklet et videomøde, hvor repræsentanter fra alle fodboldens 2. divisionsklubber deltog, og her var meldingen først og fremmest, at man arbejder med en række scenarier, der læner sig meget op ad de scenarier, der meldt ud for superligaen og 1. division.

Man forventer at kunne spille turneringen færdig i en form, der kommer til at strække sig ud over de normale turneringsterminer.

Det er en melding, der skaber optimisme og lidt ro hos Slagelses sportschef Søren Andersen.

- Det er glædeligt, at vi lige nu opererer med en række scenarier, der alt andet lige gør det realistisk at spille turneringen til ende. Det giver mig noget optimisme, og vi kan nu gå i gang med at planlægge mere i forhold til at gøre os klar til, at turneringen genoptages, siger Søren Andersen.

Slagelses sportschef fik også yderligere viden omkring måden, hvor på beslutningen vil blive truffet, og den viden afviger en del fra indtrykket af, at det var turneringschef Peter Ebbesen, der mere eller mindre ene mand skulle træffe en afgørelse.

- Jeg er meget positiv i forhold til de meldinger, der kom frem på mødet, og jeg må sige, at det er meldinger, der viser, at det her er en saglig og demokratisk proces, der ikke beror på en enkelt mands holdninger, forklarer Søren Andersen.

Klubberne har lovet ikke at gå nærmere ind i detaljer om løsningsmodeller og beslutningsprocesser, men Søren Andersen lader forstå, at man fra Slagelses side ikke har noget at protestere over. Der er styr på det hele fra DBUs og Divisionsforeningens side.

- Det er klart, at vi har gået og ventet spændt på, hvad det her kunne ende ud med. Meldingerne er så klare og scenarierne så gennemarbejdet, at vi kun kan bakke op om det arbejde, der er blevet lavet. Fra Slagelses side ønsker vi at spille, og det er et helt gennemgående fælles ønske fra alle, siger Søren Andersen.

Den forsinkede turneringsafvikling kommer sandsynligvis til at strække sig ind den normale sommerferieperiode, men det er ikke noget, som Søren Andersen er bekymret over.

- Meldingen er, at Divisionsforeningen og Spillerforeningen forventer at kunne finde en løsning, så spillerne kan spille, og det hilser vi meget velkommen i Slagelse. Det kan godt være, at vi har enkelte spillere, der har bestilt ferier i turneringsperioden, men generelt er det mit indtryk, at vi har en spillertrup, der er ligeså interesseret i at afvikle kampene, som vi er som klub, siger Søren Andersen.